Viaggio in elettrico con la necessità di raggiungere una spiaggia isolata? La soluzione arriva da Porsche. Versatile versione off-road della berlina elettrica, la Cross Turismo è dotata di un nuovo telaio high-tech con trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive che assicura prestazioni dinamiche senza compromessi anche in fuoristrada. Quarantasette millimetri di spazio per la testa in più per i passeggeri seduti sui sedili posteriori e oltre 1.200 litri di capacità di carico, sfruttabili grazie all’ampio portellone posteriore, ne fanno un campione di versatilità. Il pacchetto opzionale Off-Road Design aumenta l’altezza da terra fino a 30 mm, il che significa che la Cross Turismo può essere guidata anche su percorsi fuoristrada impegnativi. La modalità “Gravel Mode” di serie migliora l’idoneità del nuovo modello alla guida su strade sterrate. Appositamente per la Cross Turismo, Porsche ha realizzato un portapacchi posteriore che può ospitare fino a tre biciclette e consente di aprire il portellone anche quando è carico. Nel dettaglio la Porsche Taycan Cross Turismo 4S Cross Turismo è lunga 497 cm, larga 197 cm, alta 141 cm con un bagagliaio fino a 1.212 litri. Nella versione 4S Cross Turismo costa 116.172 euro con motorizzazione a elettrica (Euro 6d-TEMP) capace di erogare una potenza massima di 420 kW/571 cavalli ed una coppia massima di 650 Nm. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 240 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.320 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

