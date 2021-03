Porsche Taycan Cross Turismo, debutta la nuova sportiva elettrica pensata anche per l'offroad Autonomia fino a 456 km, oltre 760 di potenza, maggiore spazio a bordo e doti di guida migliorate fuori dall'asfalto.

Autonomia fino a 456 km, oltre 760 di potenza, maggiore spazio a bordo e doti di guida migliorate fuori dall'asfalto.

La nuova Porsche Taycan Cross Turismo debutta online e si prepara ad arrivare entro l'estate. Rispetto alla berlina offre più spazio per i passeggeri posteriori e una maggiore capacità di carico ed è caratterizzata dalla linea del tetto sportiva che scende nella parte posteriore denominata “flyline” dai designer Porsche. Realizzata sulla piattaforma J1, condivide l'architettura a 800 volt e aggiunge una maggiore facilità d'uso anche fuori dall'asfalto. Come tradizioni le prestazioni sono di riferimento, con la Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi. Prezzi? Si parte da poco più di 96.000 euro per la versione 4 Cross Turismo.

Porsche Taycan Cross Turismo 2021

Riprendendo quanto già visto sulla concept car “Mission E Cross Turismo” presentata nel 2018 al Salone di Ginevra, a partire dalle dimensioni analoghe con lunghezza/larghezza/altezza pari a 4.974/1.964/1.409 millimetri. Cresciuta di 30 millimetri in altezza rispetto alla berlina, tra gli elementi caratterizzati dall'Offroad Design vi sono le mascherine passaruota, le parti inferiori esclusive del frontale e della coda e le minigonne laterali. In combinazione con il pacchetto Offroad Design, l'elettrica tedesca monta speciali flap agli angoli dei paraurti anteriori e posteriori e anche alle estremità delle minigonne che rendono più caratteristico l'aspetto esterno e proteggono al contempo da danni causati da pietrisco scagliato.

Porsche Taycan Cross Turismo, interni

Gli interni della Porsche Taycan Cross Turismo riprendono quanto già visto sulla berlina, ad eccezione ovviamente per il maggiore spazio sulla seconda fila e nel vano di carico che arriva a 1200 litri. A bordo spiccano un display dell'infotainment centrale da 10,9 pollici e un altro display opzionale per il passeggero sono riuniti ad accoppiamento geometrico in una fascia di vetro dall'aspetto di un pannello completamente nero. In combinazione con il pacchetto Offroad Design, nel quadro strumenti è inserita una bussola.

Porsche Taycan Cross Turismo: gamma, motori e autonomia

Da subito saranno disponibili presso le concessionarie quattro derivate della Taycan Cross Turismo, tutte dotate di trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive. La batteria Performance Plus dalla capacità totale di 93,4 kWh è già di serie a bordo. La gamma di modelli comprende: Taycan 4 Cross Turismo da 280 kW (380 cavalli), potenza di Overboost con Launch Control 350 kW (476 cavalli), accelerazione 0-100 km/h in 5,1 secondi, velocità massima 220 km/h, consumo di corrente (Wltp, ciclo combinato) 26,4 – 22,4 kWh/100 km, autonomia (Wltp.) 389 – 456 km. Taycan 4S Cross Turismo da 360 kW (490 cv), potenza di Overboost con Launch Control 420 kW (571 cv), accelerazione 0-100 km/h in 4,1 secondi, velocità massima 240 km/h, consumo di corrente (Wltp, ciclo combinato) 26,4 – 22,6 kWh/100 km, autonomia (Wltp.) 388 – 452 km. Taycan Turbo Cross Turismo da 460 kW (625 cv), potenza di Overboost con Launch Control 500 kW (680 cv), accelerazione 0-100 km/h in 3,3 secondi, velocità massima 250 km/h, consumo di corrente (Wltp, ciclo combinato) 25,9 – 22,6 kWh/100 km, autonomia (Wltp) 395 – 452 km. Taycan Turbo S Cross Turismo da 460 kW (625 cv), potenza di Overboost con Launch Control 560 kW (761 cv), accelerazione 0-100 km/h in 2,9 secondi, velocità massima 250 km/h, consumo di corrente (Wltp, ciclo combinato) 26,4 – 24,4 kWh/100 km, autonomia (Wltp) 388 – 419 km. Porsche

Taycan Cross Turismo, guida in offroad

La novità a zero di emissioni aggiunge di serie il programma di guida aggiuntivo Gravel Mode, pensato per la guida su terreni sconnessi come strade sterrate o fangose. Grazie a questa impostazione, l'altezza aumenta di 30 millimetri rispetto alla berlina. Inoltre, la modalità “Gravel Mode” influenza i sistemi per la dinamica di guida Porsche Active Suspension Management (Pasm), Porsche Traction Management (Ptm), Porsche Torque Vectoring Plus (Ptv+), Porsche Stability Management (Psm) e la trasmissione dell'asse posteriore. Quest'ultima interviene in modo ottimizzato per la trazione. Anche la risposta del pedale dell'acceleratore è stata adattata nello specifico per il fuoristrada in termini di erogazione di potenza e controllabilità.