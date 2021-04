Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S, come va su strada l'elettrica tedesca

4' di lettura

Più spazio a bordo e maggiori doti in fuoristrada. La Porsche Taycan Cross Turismo è pronta ad allargare l'offerta a zero emissioni del costruttore di Stoccarda, abbinando le prestazioni da supercar della versione berlina ad una maggiore funzionalità grazie all'altezza da terra aumentata di 30 millimetri, alla nuova modalità Gravel per la guida in fuoristrada e ad una capacità di carico fino a 1200 litri grazie alla nuova coda rialzata.



Porsche Taycan Cross Turismo, dimensioni

Esteticamente la nuova Porsche Taycan Cross Turismo riprende le dimensioni della versione standard, a partire dalle dimensioni analoghe con lunghezza/larghezza/altezza pari a 4.974/1.964/1.409 millimetri. Cresciuta di 30 millimetri in altezza rispetto alla berlina, tra gli elementi caratterizzati dall'Offroad Design vi sono le mascherine passaruota, le parti inferiori esclusive del frontale e della coda e le minigonne laterali. In combinazione con il pacchetto Offroad Design, l'elettrica tedesca monta speciali flap agli angoli dei paraurti anteriori e posteriori e anche alle estremità delle minigonne che rendono più caratteristico l'aspetto esterno e proteggono al contempo da danni causati da pietrisco scagliato.

Loading...

Interni Porsche Taycan Cross Turismo

Salendo a bordo ritroviamo l'ambiente già apprezzato sulla Taycan, ad eccezione ovviamente per il maggiore spazio sulla seconda fila (con 5 cm in più in altezza) e nel vano di carico che arriva a 1200 litri. A bordo spiccano un display dell'infotainment centrale da 10,9 pollici e un altro display opzionale per il passeggero sono riuniti ad accoppiamento geometrico in una fascia di vetro dall'aspetto di un pannello completamente nero. In combinazione con il pacchetto Offroad Design, nel quadro strumenti è inserita una bussola. La modalità Gravel si imposta attraverso lo schermo touch e non attraverso il manettino sul volante.

Porsche Taycan Cross Turismo, prova su strada

Provata in versione Turbo S, la Taycan Cross Turismo conferma le qualità già apprezzate sulla versione standard. A questo però si aggiunge una maggiore vivibilità a bordo, ideale per chi viaggia spesso con la famiglia e ha bisogno di un vano di carico dalle dimensioni maggiori. Su strada i 625 cavalli (che arrivano fino a 761) ci hanno permesso di raggiungere in totale tranquillità i 250 km/h di velocità massima autolimitata in un tratto di autostrada vicino a Stoccarda senza limiti) e al tempo stesso garantire una dinamica tra le curve che non fa rimpiangere sportive più blasonate.

Porsche Taycan Cross Turism, le foto del nostro test drive Photogallery16 foto Visualizza

Da sottolineare la capacità rigenerativa (fino a 290 kWh) che permette di utilizzare al minimo l'impianto frenante. Infatti dopo una tratto collinare dove abbiamo utilizzato i freni in maniera importante, arrivati a destinazione i freni erano freddi nonostante il peso di 2370 a vuoto. Infatti Porsche indica il cambio pastiglie dopo ben 6 anni, visto il ridotto consumo della pastiglia. Passando all'autonomia, la Cross Turismo Turbo S dichiara 419 km contro i 416 della sedan. Prezzo della vettura provata? Da 193.393 euro.