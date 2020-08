Porsche Taycan ecco tutte le novità del model year 2021

Sarà in vendita in ottobre la Taycan con nuovi optionals anche on demand e funzionalità inedite. Come la possibilità di pagare le ricariche senza dover utilizzare né una carta, né il proprio smartphone: con la funzione Plug & Charge, infatti, basterà collegare il cavo della colonnina all'auto per avviare il rifornimento d'energia e il sistema che gestirà in automatico a partire dalla transazione criptata con algoritimi di sicurezza. Aggiornate anche le prestazioni: ad esempio con il Launch Control, la Taycan Turbo S potrà scattare da 0 a 200 kmh in 9,6 secondi, due decimi in meno rispetto al modello attuale.