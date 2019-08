Porsche Taycan, gli interni della 100% elettrica Porsche svela gli interni della Taycan, prima 100% elettrica di Stoccarda di Simonluca Pini

2' di lettura

La Porsche Taycan svela le immagini degli interni prima del debutto ufficiale, in programma per il grande pubblico al Salone di Francoforte dal 10 al 22 settembre. La nuova Taycan, prima auto elettrica realizzata da Porsche, presenta un abitacolo che unisce tradizione e innovazione partendo dal cruscotto completamente digitale da 16.8 pollici curvo con il grande strumento circolare al centro. Gli interni della Porsche Taycan aggiungono anche l'assistente vocale attivabile tramite “Hey Porsche” e Apple Music con un catalogo di 50 milioni di brani.



Interni Porsche Taycan

Salendo a bordo della nuova Taycan si ritrova il dna Porsche in una lunga serie di dettagli a partire dalla chiave di accensione alla sinistra del volante, fino al manettino in grado di cambiare il carattere della quattro porte a zero emissioni scegliendo tra Normal, Range, Sport, Sport Plus e Individual. Personalizzabile anche la visuale della strumentazione, grazie alle modalità Classic, Full Map, Map e Pure. A centro plancia arriva il grande schermo da 10.9 pollici a cui è possibile aggiungere un monitor aggiuntivo posizionato davanti al passeggero. A completare la dotazione il display da 8.4” sul tunnel da cui gestire climatizzazione e tutte le principali funzioni dell'auto tra cui le regolazioni del potente impianto audio opzionale Burmester High-End Surround Sound System Scegliendo il climatizzatore quadrizona si aggiunge lo schermo da 5.9 pollici per feedback aptico per i passeggeri posteriori, mentre è degna di nota la soluzione delle bocchette di areazione completamente automatizzate. Passando ai rivestimenti arrivano materiali di derivazione naturale, come il Club Leather Olea ottenuto dalla lavorazione di foglie d'olivo,o in microfibra Race-Tex con poliestere riciclato. L'elenco di novità esclusive sulla Taycan portano le combinazioni cromatiche come Black-Lime Beige, Blackberry, Atacama Beige e Meranti Brown.



Porsche Taycan 2020

Se gli interni della Porsche Taycan sono un'anteprima, non lo è la scheda tecnica già annunciata dal marchio di Zuffenhausen. La quattro porte dal taglio sportivo è spinta da un motore elettrico in grado di scaricare sulle quattro ruote motrici 600 cavalli di potenza, che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.5 secondi. Le batterie da 90 kWh promettono un'autonomia superiore ai 500 km, mentre l'impianto elettrico a 800 volt rappresenta una delle novità più interessanti. Sul fronte della ricarica, con le stazioni ad alta capacità, serviranno 15 minuti per avere l'80% di energia.