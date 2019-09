Porsche Taycan, l’abbiamo provata: ecco come va l’elettrica tedesca con il sound di un’astronave Al volante della prima elettrica della casa tedesca: grande autonomia, prezzi alti e prestazioni da supercar di Mario Cianflone

Porsche Taycan (foto Mario Cianfone)

5' di lettura

OLSO – GÖTEBORG - Le auto elettriche, si sa, sono silenziose. Forse è questo il loro limite emozionale: È vero vanno come fulmini, soprattutto se parliamo di modelli come Jaguar i-Pace, Audi e-tron e ovviamente Tesla Model S, ma il sound è quello di una lavatrice in centrifuga. E siccome l'orecchio vuole la sua parte ecco che Porsche per la nuovissima Taycan, la prima 100% elettrica della casa di Zuffenhausen che siamo andati in Norvegia e in Svezia a provare in anteprima, ha previsto un opzione: l'Electric Sport Sound.

Tramite il sistema audio genera un rumore che ha qualche affinità come un motore termico ma a tratti ricorda il rumore della nave stellare Enterprise di Star Trek quando entra a velocità di curvatore o, se si è fan di Star Wars, quello Milennium Falcon mentre insegue un caccia imperiale.

Battute a parte l'opzione è divertente, bisogna aggiungere 500 euro e forse visto quello che costa Taycan (tra quasi 160 e oltre 190mila) poteva essere di serie, ma Porsche ha fame di profitti visto quello che sta spendendo sull'elettrico (non meno di 6 miliardi come prima tranche). Ovviamente l'electric sound è un gioco, mente la Taycan è un oggetto serissimo: progettata e costruita per abbinare feeling di guida da vera Porsche con la propulsione elettrica, i suoi vantaggi e le criticità.

LA MACCHINA

Taycan è offerta, al momento in due versioni dal nome nostalgicamente termico: Turbo e Turbo S. Quest'ultima è la più potente il motore elettrico eroga 560 kW (761 cv) di picco in abbinamento alla funzione Launch Control, mentre la Taycan Turbo vanta 500 kW (680 cv). La coppia, e si sente immediatamente, è enorme: 1.050 e 850 Nm. E, infatti, la grossa Porsche elettrica va davvero come un treno e al volante lo si avverte subito. Del resto la casa dichiara prestazioni top: La Taycan Turbo S accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, che diventano 3,2 per la Taycan Turbo. La velocità massima è per entrambe di 260 km/h. Dati da supercar nonostante una mole non indifferente: la tedesca a zero emissioni è lunga cinque metri e larga 2 e la massa si aggira sui 2.300 kg. Sul fronte dell'autonomia si va da 388-412 della Turbo S ai 381-450 della Turbo (con omologazione Wltp).

LA RICARICA

E per vedere quanto è l'autonomia reale della batteria a ioni di litio da 93,4 kWh siamo partiti da Oslo con la Turbo in direzione di Göteborg, un viaggio di circa 300 km e ci siamo fermati a ricaricare a metà tragitto per sfruttare le colonnine Ionity da 270 kW a 800 Volt. I tempi di ricarica sono stati coerenti con i dati dichiarati che parlano di 22.5 minuti per arrivare all'80% partendo da una batteria al 5%. Taycan è la prima vettura di produzione dotata di un sistema di alimentazione a 800 Volt, invece di quello a 400 Volt e questo permette in circa cinque minuti di avere 100 km di autonomia con una rete di ricarica ad alta potenza a corrente continua.