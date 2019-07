Porsche Taycan da record, 30 mila ordini per la sportiva elettrica

Porsche ha ricevuto 30 mila ordini per la Taycan, il proprio modello alimentato interamente aelettrica: diecimila in più rispetto a quanto

precedentemente annunciato. Lo ha reso noto il direttore per leRisorse umane di Porsche, Andrea Haffner. Secondo lo “Handelsblatt”, Porsche potrebbe, “riuscire la' dove anno fallito” concorrenti come Daimler e Bmw: “il rapidosalto nella mobilità elettrica”. Del Resto Taycan, fina dalla sua prima apparizione come concept Mission E è stata cosnderata come l’anti- tesla per eccellenza.

Porsche Taycan, le foto della anti Tesla tedesca Photogallery12 foto Visualizza

La prima elettrica di Porsche è spinta da due motori elettrici sincroni a magneti permanenti che erogano circa 600 cv totali. La trazione integrale permetterà alla quattro porte di scattare da 0 a 100 kmh in soli 3,5 secondi e di raggiungere i 200 kmh da fermo in un tempo inferiore ai 12 secondi, mentre il dato relativo alla velocità massima non è ancora noto.

Con le nuove colonnine di ricarica a 350 kW, in un quarto d'ora si potranno ripristinare fino a 400 km d'autonomia, mentre saranno oltre i 500 i chilometri percorribili con il totale dell'energia disponibile a bordo.

Dal punto di vista estetico il frontale della Taycan propone degli elementi luminosi con quattro luci a Led interne e una presa d'aria verticale sui lati del paraurti. In coda si notano, invece, i sottili elementi a Led orizzontali in una zona scavata della fiancata e del portellone ulteriore dettaglio aerodinamico.