Porsche Taycan Sport Turismo, più spazio per i bagagli

La berlina elettrica Porsche Taycan avrà una versione Sport Turismo, cioè con carrozzeria station wagon dedicata a coloro che desiderano maggiore spazio per i bagagli al seguito. Resterà, invece, invariata tutta la parte meccanica, che vede la presenza di un pianale dedicato con le batterie alloggiate nel pavimento e due motori elettrici all'avantreno e al retrotreno. Come la berlina, anche la versione Sport Turismo sarà disponibile nelle versioni 4S, Turbo e Turbo S. Sulla tempistica di lancio è molto probabile che le seconda variante sarà in vendita nel corso del 2021 o al più tardi all'inizio dell'anno dopo.