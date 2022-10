Porsche, utile operativo +40% dopo la quotazione. Delude Volkswagen

Ascolta la versione audio dell'articolo

Porsche ha registrato un balzo del 40,6% dell’utile operativo a oltre 5 miliardi di euro su ricavi in ​​aumento del 15,7% nei primi risultati della casa automobilistica di lusso dalla sua quotazione in borsa a fine settembre. La società ha riportato un ritorno sulle vendite del 18,9% e ha confermato la sua previsione per l’intero anno per un rendimento del 17-18%, con un obiettivo a medio termine del 17-19% e un obiettivo a lungo termine del 20%.

Le consegne sono aumentate solo del 2% a poco più di 221.500 veicoli, con effetti di cambio che hanno contribuito ad aumentare la redditività per auto.

Superata Volkswagen in Borsa

«Il terzo trimestre del 2022 è stato piuttosto instabile e impegnativo dal punto di vista politico, economico e sociale. Tuttavia, siamo stati in grado di quotare con successo Porsche e iniziare alla grande», ha affermato il direttore finanziario Lutz Meschke. Dopo la quotazione in borsa, Porsche, gallina dalle uova d’oro per il gruppo Volkswagen, ha superato la ex casa madre come brand automobilistico con maggiore capitalizzazione in Europa (90 miliardi di euro contro 74). Le sue azioni si sono attestate a 99 euro alla chiusura di giovedì, rispetto a un prezzo di quotazione di 82,50 euro. Questa mattina sono partite in territorio negativo.

Oliver Blume, amministratore delegato di entrambe le società, ha affermato che la quotazione aumenterà la libertà di Porsche fornendo al contempo alla Volkswagen i fondi tanto necessari per la sua spinta all’elettrificazione.

Vw, utile netto in calo

Intanto il gruppo Volkswagen ha deluso le aspettative nel terzo trimestre a causa delle pressioni sui costi dovute a problemi (globali) sulle catene di approvvigionamento e ha dovuto iscrivere a bilancio addebiti una tantum per le sua attività in Russia e la quotazione di Porsche (1,6 miliardi) .



L’utile operativo è balzato a 4,3 miliardi di euro (4,3 miliardi di dollari) rispetto a un anno fa, ha affermato venerdì la più grande casa automobilistica europea, rispetto a una previsione di 4,6 miliardi di euro. Vw ha anche ridotto le sue stime sulle consegne di veicoli, prima valutate attorno a una crescita del 5-10% e adesso viste in linea con il 2021. Volkswagen ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con ricavi per 70,7 miliardi di euro, in crescita del 24,2% rispetto a un 2021 che era stato penalizzato dai colli di bottiglia nella supply chain. Il risultato operativo è salito del 64,5% a 4,27 miliardi mentre l’utile netto è sceso del 26,5% a 2,13 miliardi, con 2,18 milioni di veicoli consegnati ai clienti (+10,6%).