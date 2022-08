Porsche gli utili volano, la partita si sposta su Ipo e controllo (anche di Vw)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Utili in aumento del 31% nei primi sei mesi dell’anno per il brand di lusso Porsche, controllato dal gruppo Volkswagen, che ha realizzato un risultato al netto delle imposte di 3,24 miliardi nella prima metà del 2022 (2,46 miliardi un anno prima). Il risultato è influenzato dal segmento core investment di Porsche SE, in particolare per l’investimento in Volkswagen AG. La liquidità netta è scesa a 504 milioni al 30 giugno dai 641 milioni di fine 2021, a causa dell’acquisizione di ulteriori azioni ...