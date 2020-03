Porta al debutto un nuovo eco-sistema

L'estesa connettività della Nuova 500 permette di controllare da remoto lo stato di salute della vettura, di tracciare la sua posizione, di fruire di servizi di assistenza nonché d'emergenza. Ma non è tutto poiché a queste possibilità si aggiunge anche quella di localizzare le centraline di ricarica. Questa opportunità, come impongono i tempi, si lega direttamente a un eco-sistema che Fca sta ultimando di completare, che probabilmente sarà svelato il 4 luglio in occasione del lancio ufficiale della Nuova 500. Questo mondo di servizi è destinato tanto alle auto ibride plug-in ed elettriche e partendo dalla disponibilità di almeno 12.000 punti di ricarica convenzionati in Europa arriva ai pagamenti digitali e a piani assicurativi modellati reale impiego delle vetture.