Porta Nuova: un nuovo Bosco Verticale accanto al futuro Pirelli 39

Porta Nuova, più green con un secondo Bosco verticale e il nuovo Pirelli 39 Photogallery14 foto Visualizza

«Abbiamo ripreso il concetto di giardino all’italiana e di orto botanico - racconta l’architetto Stefano Boeri -. La torre residenziale sarà un Bosco verticale alto 110 metri e 25 piani che ospiterà alla base tre piani pubblici. L’edificio avrà lo stesso numero di alberi del vicino parco, alberi che rifletteranno il cambio delle stagioni. Alberi che assorbiranno 14 tonnellate di Co2 e produrranno 9 tonnellate di ossigeno l’anno, al pari di un bosco di 10 mila metri quadrati. La maggiore innovazione è l’utilizzo di una elevata percentuale di legno in un edificio di tale altezza. Non solo. I parapetti dei balconi saranno rivestiti da fotovoltaico, tanto che l’edificio si manterrà per il 65% con energia rinnovabile».

La legge regionale prevede un bonus aggiuntivo del 25% di superficie che rientrano nella categoria dei dismessi da 5 anni. Ma oggi è la centro di una diatriba tra Comune e Regione. Ora il consiglio comunale deve pronunciarsi su quali edifici dismessi possono rientrare in questa legge regionale. Catella lo ha ricordato, aggiungendo che se il Comune non darà il suo assenso il ponte verrà abbattuto, con la perdita di uno spazio per la città.

La riqualificazione di Pirelli 39 si inserisce nel processo di rigenerazione dell’area iniziato con Gioia 22, la Scheggia che sarà la futura sede di Ubi banca, e che si completerà nei prossimi anni con lo sviluppo dei progetti di Pirelli 35 e Gioia 20.

La collaborazione fra DS+R, al primo progetto in Italia, e Stefano Boeri Architetti rappresenta una partnership virtuosa scelta da Coima come risultato di un approccio metodologico volto a proseguire il percorso, sviluppato negli ultimi 10 anni di progetti di rigenerazione promossi dal gruppo, di contaminazione fra gli architetti italiani e internazionali alimentando una nuova stagione di architettura fondata su un nuovo paradigma culturale espressione del nostro Paese. d

Pirelli 39 sarà il primo progetto italiano interamente misurabile secondo criteri Esg, con certificazioni LEED Platinum, WELL Gold, WiredScore.