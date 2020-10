Porta Romana, in arrivo le offerte vincolanti per l’ex scalo È imminente il termine per la presentazione delle proposte vincolanti per la riqualificazione dell’ex scalo milanese. Nei prossimi giorni, il vincitore. Secondo indiscrezioni, una cordata si sarebbe ritirata. Nell’area da 187mila metri quadrati sorgeranno il grattacielo di A2A e il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026 di Laura Cavestri e Paola Dezza

Conto alla rovescia sulla vendita dell’ex scalo ferroviario milanese di Porta Romana. La procedura di vendita per cui è aperta una gara è partita a gennaio e doveva concludersi prima dell’estate, ma c’è stata una proroga a causa dell’emergenza Covid. In arrivo le offerte vincolanti per acquisire l’area e avviare una riqualificazione che dovrà “ricucire” il quartiere di Porta Romana con la sua zona sud (sinora divise dai binari) e dove avrà sede il villaggio olimpico per i giochi invernali di Milano...