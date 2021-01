Porta Romana, sei finalisti per il masterplan dell’ex scalo Resi noti i nomi degli studi che disegneranno l’area di Milano acquistata dalla cordata Coima Sgr, Covivio e Prada per 180 milioni di euro di Paola Dezza

Milano, lo scalo ferroviario di Porta Romana (Imagoeconomica)

Resi noti i nomi degli studi che disegneranno l’area di Milano acquistata dalla cordata Coima Sgr, Covivio e Prada per 180 milioni di euro

Coima Sgr ha selezionato i sei finalisti del concorso per il masterplan dell’ex Scalo Porta Romana. Il concorso, pubblicato il 10 dicembre, simultaneamente con la firma del contratto preliminare di acquisto dell’area, ha richiamato 47 gruppi multidisciplinari composti da un totale di 329 società provenienti da 14 Paesi (Australia 4%, Canada 2%, China 4%, Belgium 2%, Denmark 4%, France 9%, Germany 2%, Ghana 2%, Italy 32%, Japan 2%, Netherlands 6%, Spain 4%, United Kingdom 15%, United States 11%).

«Al termine delle valutazioni, la giuria ha selezionato i finalisti in base alle competenze interdisciplinari dei gruppi di lavoro, all’esperienza in progetti comparabili e alla metodologia progettuale presentata» recita una nota.

Il numero dei finalisti, inizialmente previsto in 5 partecipanti, è stato incrementato a 6 su proposta del soggetto banditore in considerazione della qualità eccellente rilevata dalla giuria nelle analisi delle candidature. I candidati che dovranno elaborare il masterplan dello scalo di Porta Romana sono pertanto: BIG - Bjarke Ingels Group, Cobe A/S, SD Partners, OUTCOMIST, Skidmore, Studio Paola Viganò.

La seconda fase del concorso si completerà il 31 marzo 2021 con la successiva comunicazione del progetto vincitore.

Il masterplan selezionato al termine della seconda fase sarà oggetto di una fase di dibattito pubblico, previsto dall’Accordo di Programma, e di un’analisi tecnica delle osservazioni condotta congiuntamente dal Soggetto Banditore e dal Comune, che potranno contribuire a integrare ed elaborare il progetto presentato.