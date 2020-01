Porta Romana, vicina la vendita dell’ex Scalo

Scalo Farini e San Cristoforo



Ad aprile 2019 è stato aggiudicato al team guidato da OMA e Laboratorio Permanente il Concorso Farini (lanciato ad ottobre 2018) per identificare il masterplan per rigenerare gli ex scali ferroviari Farini e San Cristoforo. Il verde e la sostenibilità ambientale rappresentano il cuore della proposta; si prevede infatti di realizzare un parco unitario e lineare di oltre 25 ettari. In base all’Accordo di programma, allo scalo Farini si calcola arriveranno 1.000 appartamenti di edilizia residenziale sociale, che diventeranno 1.500 con l’edilizia convenzionata ordinaria.



Ex Scalo Porta Romana

Sono in corso di redazione le linee guida per il masterplan e per il bando di gara con l’obiettivo di arrivare alla vendita dell’area entro il primo semestre di quest’anno. Lo scalo Porta Romana ospiterà il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026; finiti i Giochi, le residenze degli atleti saranno riconvertite in alloggi di housing sociale e per studenti universitari.



Scalo Greco-Breda

«Un vero e proprio nuovo quartiere di housing sociale a Milano, il primo in Italia a zero emissioni, con case prevalentemente in affitto e con molto verde, che si svilupperà sulla superficie dell’ex scalo (circa 73.500 mq). Di questi – spiegano da Ferrovie - al netto delle aree previste per l’esercizio ferroviario (circa 11mila metri quadrati), il 72% (circa 45mila mq) saranno destinati a verde, spazi, percorsi pedonali e attrezzati a uso pubblico, ben più della quota del 60% fissata dall’Accordo di programma per la riqualificazione dello scalo ferroviario». In totale si prevede che il nuovo quartiere ospiterà 400 nuovi alloggi di housing sociale (60% in locazione e 40% in vendita convenzionata agevolata) e circa 300 posti letto per studenti, per un totale di circa 1.500 nuovi residenti, prevalentemente di età compresa fra i 24 e i 44 anni. Per la riqualificazione dell’ex scalo Greco-Breda si è scelta la via del bando “Reinventing Cities” promosso dalla rete C40 che prevede l’alienazione di siti dismessi da destinare a progetti di rigenerazione ambientale e urbana. Qui il progetto vincitore è stato quello del team guidato da Fondo Immobiliare Lombardia (FIL) e gestito da Investire Sgr con Fondazione Housing Sociale (FHS) come partner strategico, Barreca & La Varra per il progetto architettonico e del paesaggio e Arup Italia per il progetto urbanistico e ambientale.



Scalo Lambrate, Rogoredo e Porta Genova

Stesso strumento per lo scalo Lambrate che rappresenta una delle sette aree con cui Milano partecipa alla seconda edizione del bando internazionale “Reinventing Cities”. L’iniziativa è aperta e si concluderà nei primi mesi del 2021.

Per lo sviluppo dello scalo Rogoredo, campo libero per giovani con il concorso di idee (ancora aperto fino al 2 marzo) “AAA architetticercasi” promosso da Confcooperative Habitat. A Porta Genova si svilupperanno procedure concorsuali per la stesura del masterplan e procedure partecipative per raccogliere le istanze della cittadinanza, come previsto dall’Accordo di programma.