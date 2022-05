Portafogli Esg. Al 40% entro il 2025

Prodotti e reputazione

Altro elemento interessante del report è relativo a chi seleziona gli strumenti Esg da inserire nell’offerta delle reti. Il 22% dei network ha dichiarato di avere un team dedicato per selezionare i prodotti “Esg compliant” mentre gli altri, per scegliere questi strumenti finanziari, utilizzano la stessa struttura che individua i prodotti tradizionali.

La selezione degli strumenti finanziari Esg è fondamentale per tanti motivi ma quello più importante è il contenimento del rischio reputazionale. Nel documento McKinsey viene spiegato che «il rischio reputazionale è rilevante soprattutto in relazione alla sostenibilità dei prodotti di fabbriche non-captive. Fondamentale in questo senso il processo di selezione dei fondi Esg di terze parti». L’obiettivo è di evitare il greenwashing, la verniciata di verde di alcuni prodotti che potrebbe rivelarsi un boomerang per la Rete di consulenti che li distribuisce.

Consapevolezza e formazione

«Gli investimenti Esg sono un percorso obbligato, lungo e complesso di cui nessuno conosce l’approdo anche perché ci sono tante variabili da affrontare– spiega Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti –. Per quanto riguarda la nostra associazione, posso dire che c’è grande consapevolezza fra le reti sul tema della sostenibilità. Lo dimostra il fatto che due anni fa abbiamo modificato il codice di comportamento dell’associazione includendo aspetti Esg. È un codice obbligatorio per gli iscritti». Sul versante formazione, Assoreti è da sempre in prima fila. «Abbiamo realizzato un corso di formazione della durata di 6 ore su tutte le nuove normative che impattano sulla sostenibilità – ricorda Tofanelli – e, nell’ambito della formazione obbligatoria, sarà frequentato da 10mila consulenti. Inoltre abbiamo realizzato l’Efpa Esg Advisor per i consulenti che vogliano una certificazione sulla loro formazione Esg».