Portafogli Esg, ecco gli studenti vincitori della Sustainable Investment Challenge

Come avvicinare i giovani ai temi della finanza sostenibile? Attraverso una gara per la realizzazione del miglior portafoglio Esg. È quanto ha realizzato la Sustainable Investment Challenge di Reply e Banca Generali (in collaborazione con Mip Politecnico di Milano, MainStreet Partners e Cfa Italia), competizione internazionale rivolta a studenti e giovani professionisti dove l’obiettivo era quello di mettere a punto un asset allocation Esg, avendo a disposizione un milione di dollari virtuali. Alla gara, hanno partecipato 14.600 iscritti da 91 Paesi nel mondo.

I vincitori

Chi sono i vincitori? Eccoli:

1) il primo classificato è Guido Alberto Marsico, nato a Napoli nel 1998, iscritto al corso di specialistica in Economia, Management e Sostenibilità presso l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa.

2) al secondo posto, Vittorio Ranieri, classe 2000, originario di Spoleto, frequenta il corso di laurea triennale di Economia Internazionale e Finanza presso l’Università Bocconi.

3) al terzo posto c’è Vincenzo D'Ambrosio, nato ad Avellino nel 1997, iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in Economia e Finanzia presso l’Università Luiss.