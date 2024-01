Portafoglio ex Enpam, Kryalos Sgr cede quattro asset per 120 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Kryalos Sgr ha finalizzato la cessione di quattro immobili acquisiti nel 2022 e appartenenti all’ex portafoglio Enpam, per un valore complessivo di circa 120 milioni di euro. Più nel dettaglio, sono stati ceduti due immobili attraverso il fondo Artemide e due attraverso il fondo Atena, per un totale di 29mila metri quadrati. Nel caso dei primi due, l’operazione ha visto coinvolti un immobile del centro di Milano (via Turati 29), destinato a uso ufficio/retail, composto da sei piani fuori terra e due interrati, per una superficie complessiva di oltre 4mila mq. L’asset è attualmente oggetto di un progetto di riqualificazione in base ai più alti standard di sostenibilità con obiettivo di certificazione finale Leed Platinum e Breeam Very Good.

Il secondo è un immobile ad uso uffici/retail in Via Flaminia 53, a Roma, composto da otto piani fuori terra e un piano interrato, con una superficie complessiva di circa 6.800 metri quadrati.Tramite il Fondo Atena, invece, l’operazione ha previsto la vendita di due immobili a Roma. Il primo asset, situato in Via Barberini, 11 è un immobile ad uso ufficio/retail, composto da otto piani fuori terra e due piani interrati, con una superficie complessiva di circa 10.100 mq, mentre l’ultimo asset, situato in via Barberini, 3 ad uso misto hotel/uffici/retail, è composto da otto piani fuori terra e due interrati, con un totale di circa 8.100 metri quadrati.

Nel 2022, Kryalos Sgr era stata selezionata tra le tre Sgr italiane chiamate a gestire e valorizzare il patrimonio del portafoglio immobiliare oggetto della procedura competitiva promossa dalla Fondazione Enpam, nota come “Project Dream”, e a marzo dello stesso anno, erano stati affidati alla società 26 immobili, tra cui alcuni trophy asset distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un focus particolare sulle città di Milano e Roma, per un valore complessivo stimato di circa 280 milioni di euro.

«L’obiettivo di intraprendere un percorso strategico di valorizzazione si è concretizzato con la vendita di questi quattro immobili, anticipata rispetto alle previsioni e basata sulla semplificazione dello stato occupazionale e sull’identificazione di strategie di sviluppo – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr –. Auspichiamo di poter replicare il successo con il resto del portafoglio immobiliare».