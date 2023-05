Porte aperte alla Academy per i Green leather manager

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il cluster veneto della pelle ha bisogno di tecnici specializzati, in grado di guidare la manifattura verso processi di sostenibilità. Per questo si è dotato di una Its Academy di alta specializzazione, unica in Italia dedicato alla formazione di esperti nella lavorazione sostenibile di pelle e cuoio. Il biennio formativo, istituito sei anni fa, prepara Green leather manager e dall’anno scorso ha registrato un deciso incremento degli iscritti, oltre 40, più della metà al primo anno di frequenza. L’Its, con sede ad Arzignano, forma figure preparate ad inserirsi nelle imprese di tutta la filiera della pelle: concerie, aziende di prodotti chimici, di macchinari per la lavorazione conciaria, di recupero e trattamento scarti.

Il corso, gestito dalla Fondazione Its Cosmo Fashion Academy di Padova, è organizzato con il sostegno del distretto veneto della pelle, dell’istituto tecnico “Galilei” di Arzignano, dell’associazione italiana Chimici del cuoio, della Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti (Ssip). È riconosciuto dall’Università di Northampton (Regno Unito); inoltre gode dell’accordo con l’Università di Padova, che ne riconosce i crediti formativi e partecipa all’attività didattica con propri docenti, i quali affiancano i professionisti del settore, in collaborazione con Aicc.

«Il biennio formativo prevede 800 ore di stage e laboratori. Viene assicurata una solida base nella conoscenza dei processi conciari e ciò avvicina anche studenti provenienti da altre scuole», evidenzia Damiano Cracco, responsabile scientifico del corso e referente Aicc. «Nelle 1.200 ore di docenza in classe, si affrontano anche i temi alla base delle richieste del mercato, come le certificazioni: qualità, sicurezza ed ambiente», aggiunge.

Gli studenti non sono solo della zona di Arzignano e della Valle del Chiampo, ma arrivano anche dal Veronese e da altri distretti conciari, in particolare quello toscano.

Per chi viene da lontano è prevista la possibilità di ottenere borse di studio offerte da aziende del distretto. Per i diplomati che hanno concluso il biennio formativo, il diploma garantisce un indice di occupabilità del 90%.