Porte aperte nei Castelli

Manieri, castelli, rocche e antichi palazzi tornano a vivere e ad aprire i loro portoni per un mese dal 17 settembre e fino al 16 ottobre dalla Val D'Aosta alla Sicilia in occasione della Giornate Nazionali dei Castelli (GNC) . Le giornate clue saranno il 24 e il 25 settembre quando questi antichi testimoni della storia tornano ad essere protagonisti con le Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Consiglio D'Europa. Alle visite si associano presentazione del work in progress dell'Atlante Castellano, conversazioni, convegni e conferenze, cortei di auto storiche, mostre, spettacoli teatrali, degustazioni tipiche e itinerari ‘castellani' e culturali nel territorio circostante che i soci dell'Istituto Italiano Castelli hanno realizzato, quest'anno sotto il segno della sostenibilità, tema della 23ma edizione. Come quello al Castello di Caccuri (KR) in Calabria con un convegno e passeggiate itineranti in collaborazione con il Premio Letterario Caccuri sabato 24 che domenica 25 settembre. Se la Liguria celebra Bordighera alta (IM), centro storico medievale in cui si snoda un labirinto di vicoli in salita e discesa, la Lombardia lo fa con due siti strategici in vista di BGBS Capitale della Cultura 2023: sabato 24 settembre la cinta muraria veneziana di Rovato interessante esempio di fortificazione quattrocentesca del periodo della transizione mentre il 25 sarà la volta della città fortificata di Martinengo. In Abruzzo sabato il 24 settembre, da non perdere la visita al Castel D'Ocre e all'antica Cattedrale di Forcona (in 3D) insieme a quella al complesso monastico di Santo Spirito D'Ocre e relativo museo. Mentre in Basilicata si riaprono le porte di Castello Ruggero (Lauria, PZ) . In Lazio aprono alla visita una coppia di edifici ancora di proprietà privata (i discendenti della famiglia Tittoni) siti a Manziana (sabato 1 ottobre) ed a Roma (domenica 2 ottobre). A fare da apripista tra gli altri nel week end del 17 e 18 settembre è il borgo di Ceppaloni, a pochi chilometri da Benevento, protagonista principale delle Giornate Nazionali dei Castelli in Campania.

