Porte personalizzate senza margine di errore

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Da tre anni ci prepariamo alle opportunità dell’intelligenza artificiale». Manuel Barausse, direttore operativo Barausse Srl, spiega come si è evoluta l’azienda, che produce porte per interni altamente personalizzate, con bassa ripetitività. Lo scorso anno ne sono state prodotte 50mila, con 550mila fasi di lavorazione: una mole di dati enorme e che richiedeva grande dispendio di tempo per la gestione del singolo cliente. «Ci siamo chiesti: che cosa ci serve? automatizzare il trasferimento dei dati alle macchine, tracciare il processo produttivo e, grazie alle macchine connesse, sfruttare la loro potenzialità. Abbiamo adottato dei tag, etichette Rfid a basso costo (cioè con un chip che contiene tutte le informazioni al riguardo, ndr), le inseriamo in tutti i pezzi, con antenne in ogni postazione che rilevano il passaggio. Un software supervisiona il tutto». Un dato bene analizzato porta subito benefici: «Di fatto ogni pezzo comunica con le macchine o le postazioni che attraversa e trasmette i propri parametri. Si risparmia tempo perchè non serve che l’operatore imposti la macchina, e si elimina anche l’errore umano, sempre possibile quando si producono così tanti pezzi e tutti diversi». Anche le etichette finali si stampano autonomamente. Tutta la produzione è gestita in tempo reale senza dover digitare nulla a mano: «Anche gli ordini clienti vengono controllati senza incertezze: il pallet passa attraverso un gate che rileva lo stesso segnale Rfid iniziale per verificare che tutto corrisponda. Bolle e fatture escono in automatico. Raccogliamo circa un milione di dati in produzione, più altri elementi correlati, come il tempo che passa dall’uscita di un pezzo all’entrata del successivo, o fra la fine di una fase e l’inizio dell’altra (tempo di sosta dei materiali). Questo può dire che per una porta servono 12 minuti di tempo effettivo macchina, ma ci mette due settimane a fare il percorso di produzione, dunque sappiamo dove intervenire. Anche di ogni pezzo scartato conosciamo la storia». In sostanza, «nessun miglioramento avviene senza dati o misure. più dati ho, più posso risolvere un problema. In realtà oggi registriamo più dati di quelli che riusciamo a processare».