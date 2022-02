«Porteremo fogne e reti nei tanti quartieri in cui mancano ancora»

Cosa realizzerete?

Il primo progetto approvato e finanziato con una dote di 2,3 milioni prevede la riqualificazione di un pezzo importante della periferia della città, quella al confine con San Cipriano d’Aversa. Saranno costruite le fogne, la rete elettrica, quella idrica. In una parola, i servizi essenziali per un quartiere di 5mila abitanti circa. Questa, come altre zone del nostro Comune, ne sono ancora sprovviste. Il secondo progetto è stato approvato con riserva, a causa di un vizio di forma che abbiamo corretto. Ritengo che la riserva verrà eliminata presto. Anche in questo caso, con 3 milioni porteremo i servizi essenziali

in un altro quartiere.

Queste infrastrutture di base mancano del tutto? Come è possibile?

È così. Si tratta di zone in cui si è costruito abusivamente, quindi senza verde, servizi, strade, senza scuole. Si pensi che sono state emesse 1.300 ordinanze di demolizione di case abusive, 260 sono da abbattere con un finanziamento di 1,6 milioni di Cassa Depositi e Prestiti. Ma io sono del parere che non serva la demolizione per combattere l’abusivismo, anzi penso che le demolizioni – troppo costose per noi – avrebbero anche un costo sociale troppo alto. Piuttosto un pezzo alla volta cercheremo di migliorare la nostra città.

C’è speranza? Cosa è cambiato?

A Casal di Principe c’è stato una grande mobilitazione dello Stato che ha colpito la camorra dei casalesi dopo che per 40 anni aveva dominato. Magistratura e forze dell’ordine hanno fatto una grande opera di bonifica. A breve sarà inaugurato il commissariato di polizia il cui cantiere è stato chiuso un mese fa. Intanto, la società ha prodotto i suoi anticorpi: parlo di associazioni di volontariato, la Croce Rossa,

la Protezione civile sono molto attive. I cittadini vanno giustamente confortati.

Come si fa?

La riqualificazione urbana è ormai indispensabile. I nostri cittadini hanno diritto come gli altri a servizi, parchi pubblici. A scuole, asili, a una città più bella e riqualificata. Solo così potremo convincerli che non vale la pena di tornare indietro.