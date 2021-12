Porti, a Livorno arriva la nuova darsena

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un ribasso del 2,46% il raggruppamento formato da Fincantieri Infrastructure Opere marittime, Società Italiana Dragaggi, Sales e Fincosit si aggiudica per 377,4 milioni di euro l'appalto integrato della Darsena Europa, l'ampliamento a mare del porto di Livorno destinato a raddoppiare i traffici eliminando le ‘strozzature' logistiche. In questo modo il colosso statale Fincantieri moltiplica la presenza in Toscana, dove nell'ultimo anno ha comprato le aziende Inso (costruzioni) e Ids (droni) e avviato il dialogo con Jsw Steel Italy.

La nuova infrastruttura

La valutazione conseguita dalla cordata, l'unica ad aver presentato un'offerta, è stata di 82,6 punti su 100. L'aggiudicazione è stata firmata ieri pomeriggio dal presidente dell'Autorità portuale del Mar Tirreno settentrionale, Luciano Guerrieri, che è anche commissario straordinario per la Darsena Europa, considerata l'opera-simbolo del rilancio della costa toscana. La gara comprende la nuova diga della Meloria, la demolizione della vecchia e il dragaggio dei fondali del canale d'accesso ai bacini per portarli a -16 metri. Ora serviranno 90 giorni per la progettazione esecutiva e nel frattempo partirà la bonifica bellica. I lavori veri e propri inizieranno nel 2023: prima c'è da superare la valutazione d'impatto ambientale, avviata nel novembre scorso che, secondo quanto annunciato, dovrebbe avere tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari. La durata dell'appalto è di 2.060 giorni