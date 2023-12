«Portiamo avanti i progetti con le adeguate compensazioni»

Lei ritiene che ad un certo punto la Regione, responsabile della maggior parte dei progetti, debba forzare la mano e imporsi, al di là del consenso del territorio?

«Io non sono mai per l’imposizione, sono contro alle scelte drastiche. Bisogna piuttosto spiegare e rassicurare, perché ormai non c’è niente da temere, e vanno anche proposte le giuste compensazioni ambientali».

Ci parli del nuovo cronoprogramma per quello che riguarda Milano.

«La vasca di Bresso sarà pronta a gennaio 2024, le aree golenali entro febbraio 2024. Per quello che riguarda Senago ci saranno 3 vasche, di cui la prima sarà attiva nell’estate 2024. A Lentate sul Seveso invece i problemi delle interferenze con Rfi e Snam, che prevedono anche lo spostamento di un gasdotto, stanno allungando i tempi. Cercheremo di stringere, tempi chiari non ne abbiamo. A Paderno, dati i costi alti per una bonifica, stiamo intanto mettendo in sicurezza con un intervento alternativo l’area di Cantù e Alzate Brianza, cosa che alleggerirà anche Milano. Diciamo che tra il 2024 e il 2025 cercheremo di chiudere gran parte dei progetti».

Ovviamente la Lombardia non è solo Milano.