Porto di Livorno, al via task force ultimo miglio

Spiega Piero Neri, presidente di Confindustria Livorno-Massa Carrara: «Inutile ragionare solo di nuovi terminal, ampliamenti lato mare e dragaggi, se poi la merce non è in grado rapidamente di uscire dal porto per incamminarsi verso la destinazione finale o le aree industriali e produttive. Da sempre l’obiettivo di Confindustria Livorno- Massa Carrara, ribadito più volte e in più sedi, è la necessità di accelerare interventi e opere in grado di restituire al territorio attrattività per gli investimenti e competitività industriale».

La proposta, formalizzata poi in una lettera congiunta al ministero sottoscritta da Confetra Toscana e dalla Territoriale di Confindustria, è stata infine recepita dal governo. «Ringraziamo la viceministro a nome di tutta la comunità industriale e logistica livornese - aggiungono Gloria Dari e Piero Neri -. Finalmente gli operatori economici e le imprese presenti sul territorio, potranno avere un luogo istituzionale e rappresentativo ai massimi livelli di tutti i soggetti coinvolti, per capire come e quando i diversi interventi infrastrutturali previsti vedranno la luce».

Verso il raddoppio dei treni

Nel 2020 nel porto di Livorno sono stati movimentati 3.159 treni merci. Nel 2030 l’obiettivo è il raddoppio: il porto di Livorno dovrà movimentare (in ingresso/uscita) circa 6mila treni merci l’anno. La quota della ferrovia salirà dal 10% sul totale delle merci movimentate nel 2020 al 20% nel 2030. Il che equivale a circa 150mila Tir in meno l’anno in entrata e in uscita dal porto labronico.