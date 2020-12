Porto di Rapallo, cantiere al via entro l’anno Bizzi punta a riconsegnare lo scalo alla città entro 18 mesi. L'investimento è pari a 40 milioni: la nuova struttura avrà 280 posti barca di Paola Dezza

Porto di Rapallo

Bizzi punta a riconsegnare lo scalo alla città entro 18 mesi. L'investimento è pari a 40 milioni: la nuova struttura avrà 280 posti barca

Una ricostruzione a 360 gradi per rendere il porto di Rapallo un centro di incontro con servizi di alta gamma da offrire a chi tiene qui la propria barca. È l’obiettivo che si è posto l’imprenditore Davide Bizzi, che alla fine dello scorso mese di ottobre ha siglato con la società Porto Turistico Internazionale di Rapallo Spa i contratti finalizzati alla sottoscrizione, con l’amministrazione comunale, dell’atto suppletivo alla concessione demaniale marittima per avviare i lavori di messa in sicurezza dell’abitato e di ricostruzione delle infrastrutture portuali.

Il Comune a giorni dovrebbe pubblicare la delibera per la firma dell’atto suppletivo. L’operazione si dovrebbe pertanto chiudere con un lieve ritardo di un paio di settimane entro il dieci di dicembre.

Era esattamente il 29 ottobre del 2018 quando una violenta mareggiata colpì il litorale e distrusse il molo del porto di Rapallo in Liguria e la strada che porta a Portofino, impraticabile perché ridotta a un ammasso di asfalto divelto. La firma per la ricostruzione del porto della cittadina ligure archivia anche la brutta pagina dell’inchiesta giudiziaria aperta proprio per la gestione delle attività di bonifica dopo la mareggiata.

Davide Bizzi, attivo in molti progetti di realizzazione di edifici residenziali a New York e in Florida e fino a poco tempo fa titolare del progetto Milanosesto alle porte di Milano, di cui ha portato avanti negli ultimi anni la delicata organizzazione delle bonifiche e la firma per la Città della Salute, punta a procedere con la ricostruzione che nel giro di 17-18 mesi consegnerà il nuovo porto turistico alla cittadina ligure. In realtà sono allo studio anche una serie di soluzioni tecniche che possano permettere di aprire una parte del porto già la stagione prossima.

Il progetto di riqualificazione si pone come obiettivo di rendere la struttura del porto sempre più integrata nella cittadina ligure, renderlo anche più moderno e capace di offrire maggiori servizi per il turismo che gravita in questa zona in molti periodi dell’anno, Covid permettendo.