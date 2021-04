Porto Ravenna, 60 milioni per nuovo terminal crociere

3' di lettura

Un investimento da 60 milioni, in parte in project financing, per far sì che lo scalo di Ravenna possa diventare, entro il 2024, l’home port sull’Adriatico - in grado di accogliere 300mila passeggeri l'anno - di Royal Caribbean (Rcl), la seconda compagnia al mondo nel settore delle crociere. Ma le navi cominceranno ad arrivare, Covid permettendo, già a partire dall’agosto di quest’anno.

Daniele Rossi, presidente dell’Autorità di sistema portuale di Ravenna, nonché numero uno di Assoporti, dà ufficialmente l’avvio al bando per la realizzazione di un progetto che cambierà completamente l’aspetto dell’attuale terminal crociere.

Oltre al riassetto delle banchine, infatti, il piano prevede che l’area alle spalle del terminal diventi un grande parco pubblico a beneficio dei turisti e della città. Il progetto completo, che sarà realizzato in località Porto Corsini, interessa c omplessivamente una superficie di circa 182mila metri quadrati.

La stazione marittima

Su uno spazio di circa 62mila metri quadrati, sarà realizzata una nuova stazione marittima (che avrà una superficie lorda di 10mila metri quadrati su due piani) con i relativi servizi dedicati ai crocieristi e costruita, sottolinea Rossi, «con i migliori standard internazionali, guardando alla sostenibilità e all’ottimizzazione energetica».

Il progetto previsto per la stazione marittima, e presentato da Rcl sotto forma di partneriato pubblico privato, vale 26 milioni di euro, 20 dei quali a carico del gruppo Royal e 6 dell’Adsp di Ravenna. L’investimento prevede l’assegnazione della concessione per 35 anni relativa alla gestione del servizio di imbarco e sbarco e al transito dei passeggeri nel porto di Ravenna. Il valore complessivo della concessione, per i 35 anni, è pari a 221 milioni di euro.