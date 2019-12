Porto di Trieste, maxi hub ferroviario tra Europa e Far East Progetto Rfi-Autorità di sistema per collegare le banchine alle stazioni di Cervignano e Villa Opicina. Obiettivo: potenziare le linee via treno per i container di Marco Morino

Oltre 200 treni a settimana collegano il porto di Trieste con le aree produttive e industriali del Nord-Est italiano e del Centro Europa

«La caratteristica principale del porto di Trieste è il fatto di essere soprattutto europeo. Ci occupiamo al 90% di un bacino di mercato che lavora per l’Europa, quella centrale, dell’Est e del Nord, di conseguenza impieghiamo molto i collegamenti ferroviari, esattamente l’opposto di ciò che avviene nel resto d’Italia e d’Europa, perché i nostri mercati di riferimento possono essere lontani anche un migliaio di chilometri».

Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, sintetizza così il legame indissolubile tra il porto di Trieste e la ferrovia. «Nel settore dei container - prosegue D’Agostino - collegato a tutto il traffico intercontinentale con il Far East, ben il 55% del movimentato che sbarca o si imbarca a Trieste usa la ferrovia. Questo indicatore è in continua crescita e già oggi supera la quota del 50% che l’Unione europea ha posto come obiettivo di trasferimento modale del traffico europeo di merci per il 2050».

PORTO DI TRIESTE: IL BOOM DEI TRAFFICI NELL’ULTIMO QUADRIENNIO

Lo scenario

Di container, per esempio, ne arrivano a migliaia dalla Turchia e da Trieste si inerpicano verso il Nord Europa, fino alla Scandinavia, all’Inghilterra e alla Polonia. Il porto (va ricordato che l’Autorità oltre a Trieste governa Monfalcone) si sviluppa in una logica pienamente intermodale, acquisendo quote di interporti (Cervignano e in futuro, forse, Pordenone). In questo scenario la ferrovia diventa ancora più strategica.

Il porto di Trieste è una realtà logistica delle più significative nel panorama italiano. Nel porto sono impiegati circa 2mila addetti che lavorano alla gestione delle diverse attività. Ha registrato negli anni scorsi uno degli incrementi più alti in Italia per il traffico di merci mantenendo la sua forte vocazione verso il sistema di trasporto ferroviario.

In particolare per tale modalità si è passati da circa 6mila treni annui nel 2015 ai circa 10mila del 2019, quasi raddoppiando i suoi volumi nel corso degli ultimi 4 anni (per volumi ferroviari è uno dei primi scali in Europa ed il primo tra i porti italiani). Si stima che, grazie al treno, i Tir tolti dalla strada siano circa 210mila l’anno (dato 2018). Inoltre la realtà portuale non può essere vista come astratta dal contesto circostante ma deve fare sistema con le infrastrutture a esso connesse per poter sviluppare appieno il suo potenziale.