Porto di Trieste: la polizia sgombera con gli idranti il presidio No green pass

Tensione al porto di Trieste dove è cominciato poco prima delle 9 lo sgombero dei 300 manifestanti che stazionavano davanti al Varco 4. Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio davanti al Varco 4 dall’interno del Porto. I manifestanti, tra portuali con le tute gialle e No Green pass, li attendevano seduti dall’altro lato del Varco lungo la strada seduti a terra intonando «La gente come noi non molla mai» e «Libertà». I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario ha più volte invitato le persone presenti a disperdersi «in nome della legge». Poi sono stati azionati gli idranti. L’operazione è seguita in diretta da Local teams.

C’è il leader della protesta Puzzer

Gli agenti e i mezzi hanno preso quindi ad avanzare lentamente guadagnando metro su metro. Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di fa alzare da terra i portuali che si tenevano per mano, bloccando il Varco 4 del porto. Tra i portuali c’è anche Stefano Puzzer, leader della protesta. Uno dei lavoratori ha accusato un leggero malore durante le prime fasi concitate dello sgombero ed è stato allontanato dalla folla dai colleghi. Un’ambulanza è giunta poco dopo per soccorrerlo. Quando gli idranti sono stati chiusi i manifestanti si sono seduti nuovamente tenendosi per mano o abbracciandosi, mentre i mezzi della polizia hanno avanzato lentamente per poi fermarsi.

Cordone di portuali fra polizia e no green pass

I lavoratori portuali, riconoscibili per le tute gialle, hanno costituito un cordone tra la polizia e i No Green pass per evitare contatti tra le forze dell’ordine e i manifestanti e garantire dunque l’incolumità di tutti. La polizia ha continuato progressivamente ad avanzare e gli altri ad arretrare senza però prove di forza da alcuna delle due parti. Nell’avanzare, il blocco della polizia ha superato il gruppo di portuali che sedeva a terra - tra i quali c’era anche Stefano Puzzer - di fatto isolandolo dal resto dei manifestanti nel momento in cui gli agenti hanno continuato ad avanzare. I poliziotti, avanzando anche con piccole cariche e con intervallato uso di idranti, hanno guadagnato un centinaio di metri e continuano a costringere i manifestanti ad arretrare.

Presidio no pass a Pisa per la visita di Mattarella

Sono al momento un centinaio i manifestanti ’No Green pass’ che stanno manifestando in piazza Martiri della Libertà a Pisa contro l’obbligo della carta verde nel giorno della visita in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il Capo dello Stato è in visita al Palazzo de La Sapienza, sede storica dell’Ateneo pisano, a poche centinaia di metri di distanza. Le forze dell’ordine vigilano sul presidio per evitare che si trasformi in corteo nel tentativo di avvicinarsi all’area dove è atteso il Capo dello Stato. La situazione al momento è tranquilla.