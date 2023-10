Portogallo: fine delle esenzioni fiscali per pensionati stranieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il Portogallo smetterà di concedere esenzioni fiscali ai pensionati stranieri a partire dal 2024. Lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa spiegando che continuare a concedere agevolazioni contribuirebbe a far salire i prezzi degli immobili nel mezzo di una crisi immobiliare.

«Il mantenimento di tale misura in futuro equivarrebbe a prolungare una misura di ingiustizia fiscale ingiustificata, e sarebbe un modo indiretto per continuare ad aumentare i prezzi nel mercato immobiliare», ha dichiarato Costa in una conferenza stampa.

Costa ha precisato che le esenzioni già concesse rimarranno in vigore. Introdotta per gli stranieri che vivono almeno la metà dell’anno in Portogallo, questa esenzione concessa per dieci anni è stata totale fino al 2020. Da allora, i nuovi arrivati possono beneficiare di un’aliquota fiscale ridotta del 10%. La misura era stata introdotta nel 2012 per attirare capitali esteri in Portogallo , allora duramente colpito dalla crisi del debito.

Ne hanno beneficiato circa 10.000 persone, per lo più pensionati francesi, britannici o italiani, che si sono stabiliti soprattutto nella regione di Lisbona o nelle località balneari dell’ Algarve e che di fatto hanno contribuito alla ripresa del mercato immobiliare.

Secondo uno studio della Fondazione portoghese Francisco Manuel dos Santos, tra il 2012 e il 2021 il costo degli alloggi è aumentato del 78% in Portogallo, rispetto al 35% nell’intera Unione Europea. Nel secondo trimestre del 2023, l’affitto mediano è aumentato di un altro 11% su base annua, secondo i dati ufficiali pubblicati la scorsa settimana.