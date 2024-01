Portogallo Livraria Lello a Porto

È al numero 144 di Rua das Carmelitas a Porto che, tutti i giorni dalle 9 alle 19, va in scena uno spettacolo meraviglioso: assistere è semplice, basta varcare l’ingresso della Livraria Lello, la più bella al mondo, e visitare il suo interno (acquistando un libro o il biglietto d’ingresso). Inaugurato nel gennaio del 1906 dai fratelli Lello, questo edificio dallo stile neogotico progettato e costruito dall’ingegnere Francisco Xavier Esteves, ad oltre un secolo di distanza continua ad essere un luogo magico: l’iconica scala che conduce al piano superiore, colorata di rosso per un errore duranti i lavori di restauro, è divenuta senza dubbio il simbolo più emblematico di questa libreria, cui si aggiungono gli incantevoli soffitti in vetro colorato. A riprova del suo valore storico e artistico, nel 2006 venne definita per la prima volta “la libreria più bella del mondo” dallo scrittore spagnolo Enrique Vila-Matas. Da allora la Livraria Lello mantiene questa nomina ed è sempre presente nelle liste di librerie più iconiche al mondo. Non c’è da meravigliarsi se, nel 2013, è stata anche classificata monumento di interesse pubblico dalla Direzione dei Beni Culturali portoghese. Al suo interno si trova anche la Sala José Saramago che raccoglie prime edizioni, opere tradotte in diverse lingue e oggetti personali dello scrittore portoghese Premio Nobel per la letteratura.



1/9 3/9 Menu