Salve le pensioni italiane in Portogallo: oltre 3.500 hanno scelto le agevolazioni fiscali

Il Portogallo non sarà più l’Eldorado dei pensionati stranieri, che decidevano di trasferirsi nel Paese per evitare di pagare le tasse sulla propria pensione o pagarne pochissime. Come ha annunciato il primo ministro portoghese Antonio Costa in una intervista alla Cnn, il Paese non concederà più il regime di tassazione speciale ai pensionati stranieri a partire dal prossimo anno. Il regime di esenzione resta però in vigore per quei pensionati che già lo hanno ottenuto, ha precisato.

Esenzione concessa per 10 anni

Introdotta nel 2012 per i pensionati che trascorrevano almeno sei mesi dell’anno in Portogallo, questa esenzione concessa per dieci anni è stata totale fino al 2020. Dopo di che, l’aliquota fiscale è stata fissata al dieci per cento. L’obiettivo era quello di attirare capitali stranieri in Portogallo duramente colpito dalla crisi del debito. A beneficiarne sono state circa 10mila persone, in gran parte pensionati italiani, britannici e francesi, che si sono stabiliti soprattutto nella zona di Lisbona o nell’Algarve al sud.

3.500 italiani già trasferiti per godere delle agevolazioni

Secondo le ultime stime dell’Inps disponibili (2021), sono oltre 3.500 i connazionali che hanno scelto il Portogallo: erano meno di mille nel 2017. Nel Paese l’assegno acquista valore grazie al regime fiscale scontato introdotto 11 anni fa arrivando a 4.240 euro medi. Moltiplicando il numero dei pensionati per l’assegno medio risulta che il totale percepito dagli italiani residenti nel paese è di 178 milioni di euro l’anno.

Aliquota al 10% per i pensionati

Nel corso degli anni sono state introdotte delle modifiche, che hanno portato dalla totale esenzione all’introduzione, nel 2020, di un’imposta fissa del 20% per professionisti qualificati e nomadi digitali, e del 10% per i pensionati.