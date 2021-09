Portolano, nome in codice Spartacus: il bersagliere di corsa al vertice degli armamenti Difesa

4' di lettura

Il generale Luciano Portolano è il nuovo segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti. Lo ha nominato oggi il Consiglio dei ministri, presieduto da Mario Draghi, su proposta del titolare della Difesa Lorenzo Guerini. Prende il posto di Nicolò Falsaperna giunto a termine incarico, il cambio della guardia è previsto il 6 ottobre. Portolano lascia la guida del Covi, comando operativo di vertice interforze, da poco elevato al rango di «quattro stelle». Ora affronta la sfida dello sviluppo e rilancio dei programmi militari industriali, orte della sua esperienza in campo internazionale. L’Afghanistan è solo l’ultimo esempio.

I compiti del segretario generale della Difesa

Sconosciuta ai più ma ben nota agli addetti ai lavori, la funzione di segretario generale della Difesa «emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l’area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa, impartiti dal ministro della Difesa» come si legge sul sito del ministero www.difesa.it. Insieme al capo di Smd (stato maggiore Difesa) è un’alta carica strategica con la guida, l’indirizzo e il monitoraggio dei programmi di pianificazione e sviluppo degli armanenti delle forze armate. Incarico nel cuore del ministro Lorenzo Guerini: per la prima volta nella storia del dicastero militare Guerini lo scorso 30 luglio ha emanato una direttiva https://www.ilsole24ore.com/art/difesa-da-costo-valore-sfida-guerini-rilancio-industria-militare-AE6tdKa sulla politica industriale.

Le nuove sfide dell’industria e degli armamenti

Guerini nella direttiva sottolinea come oggi «la dimensione industriale della difesa assuma una primaria rilevanza geopolitica». Ma «le grandi imprese italiane e, in particolare, quelle che hanno lo Stato come azionista di riferimento, hanno la necessità di concentrare e rafforzare le loro aree di eccellenza tecnologica e industriale». Sono in ballo Leonardo, Fincantieri e Iveco, solo per citare le maggiori. Portolano deve rinnovare e consolidare in rapporti e i risultati di un sistema ancora non ben integrato. Spesso in competizione ossessiva. Ricco di gioielli di piccole e medie imprese a rischio, tuttavia, di minaccia se non di conquista straniera, dalla Francia alla Cina. Così come diventa necessario rendere coerenti i programmi di armamento di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri in una prospettiva nuova, tutta ancora da costruire ma fondamentale per il ministro Guerini: un sistema di Difesa europeo.

Un bersagliere riconosciuto e apprezzato tra gli alleati

Agrigentino, 61 anni, sempre primo in graduatoria fin dal 161° corso all’Accademia di Modena, Portolano da trent’anni è nei teatri delle missioni all’estero con esperienze operative, diplomatiche e di alto comando nazionale e Nato. Un bersagliere indomito, inglese fluente, grandi rapporti internazionali, quelli atlantici in particolare come con Tod D. Walters, comandante supremo della Nato in Europa. Così nell’Alleanza Atlantica il suo nome in codice è Spartacus, il leggendario condottiero trace; tra gli italiani invece è Highlander, l’immortale: più volte in missione è rimasto ferito e ha rischiato la vita. Grazie alle sue relazioni con inglesi e americani, quando a Kabul la situazione è precipitata il comandante del Covi è riuscito a ottenere un corridoio in aeroporto per esfiltrare dal gate Usa nella massima protezione i nostri connazionali e il maggior numero possibile di afghani in lista. Bilancio finale: «5011 persone, di cui 4890 afgani dei quali 2145 uomini, 1345 donne, 1400 bambini» come ha spiegato in Parlamento.

Militare operativo e strategico

Refrattario ai salotti romani, passione per il lavoro come pochi, Portolano è un cultore dell’azione militare: strumento di potere di uno Stato, ricorda, ma va integrato con quello «politico, diplomatico ed economico» come ha sottolineato alle commissioni riunite Difesa ed Esteri. Un esempio recente è l’invio in Libano alcuni giorni fa alle popolazioni locali di dieci tonnellate di aiuti alimentari, forniti da una multinazionale italiana del settore, operazione voluta da Guerini e su disposizione di Smd organizzata dal Covi. Portolano ripete sempre come un comando interforze si fonda su nove direttrici: personale, intelligence, operazioni correnti, logistica, pianificazione, comunicazione, addestramento, cooperazione civile/militare e profilil finanziari. Riconvertire questa visione a programmi e industria militare può dare respiro e prospettive a una dimensione ricca di innovazioni e forza specifica ma anche di fragilità. A partire, lo ha detto Guerini nella direttiva, da quelle «finanziarie».