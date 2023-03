Portovesme, fumata nera sulla vertenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Governo non convince l’azienda e la soluzione della vertenza relativa alla Glencore di Portovesme slitta ancora, con i sindacati che annunciano nuova mobilitazione.

L’incontro al ministero delle Imprese e Made in Italy non è servito a chiudere la partita che tre settimane fa aveva visto gli operai asserragliarsi a 150 metri si altezza nella ciminiera dell’impianto Kivcet di Portovesme per sollecitare soluzioni per la vertenza della fabbrica metallurgica del Sulcis. Nodo da sciogliere è quello dell’energia con gli alti costi che hanno spinto l’azienda che produce piombo, zinco, oro, argento rame oltre a acido solforico, a sospendere la linea piombo e fare ricorso alla cassa integrazione a rotazione per i 1200 dipendenti.

Il vertice

Nel corso dell'incontro al Ministero, presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto e a cui hanno partecipato sindacati, Regione Sardegna e azienda, si è fatto il punto sulle misure in campo che prevedono un credito di imposta al 45% per i prossimi tre mesi (il resto dell'importo e durata saranno da definire nel corso del prossimo Consiglio dei ministri), le compensazioni sulla misura dell'interrompibilità (che l’azienda già utilizza) capaci di incidere per 20 euro a megawattora sul costo della bolletta. Con il risultato che davanti a una tariffa a 124 euro a megawattora si andrebbero a pagare 55 euro a megawattora. Quindi l’invito a riattivare la produzione.

L’azienda

La soluzione prospettata, per l’azienda che già utilizza la misura dell'interrompibilità e chiede soluzioni strutturali e di prospettiva (con un orizzonte di due anni almeno), non sarebbe stata ritenuta sufficiente per tornare indietro sulle decisioni. Di parere opposto i sindacati: «Ognuno – commenta a caldo Francesco Garau, segretario della Filctem Sardegna – deve assumersi le proprie responsabilità e farsi carico dei doveri. Per questo diciamo che l’azienda deve riattivare la produzione e bloccare la cig che ha aperto per i dipendenti».

Sindacati sulle barricate

A rincarare la dose Filctem, Femca e Uiltec. «Da oggi – scrivono – registriamo che a Portovesme esistono tutte le condizioni perché gli impianti produttivi riprendano l’attività. Ma è necessario che l’azienda, controllata dalla multinazionale Glencore Spa, faccia marcia indietro rispetto a una scelta unilaterale che ha messo ha rischio i livelli produttivi ed occupazionali».