Portovesme-Glencore, il caro energia blocca lo zinco sardo

Stop alla produzione di zinco. Il prezzo dell’energia continua a salire e la Portovesme srl, controllata dalla Glencore, blocca l’impianto più energivoro presente nello stabilimento sardo, dove produce in media 150 mila tonnellate l’anno dalla lavorazione della blenda, riuscendo a soddisfare poco meno della metà delle 330 mila tonnellate di prodotto richieste dal mercato nazionale.

Una fermata annunciata

Una fermata annunciata all’inizio di dicembre e operativa da questa mattina (17 dicembre). Con l’avvio della procedura che porterà alla fermata progressiva dell’impianto scatterà anche la cassa integrazione a rotazione per 400 dipendenti.

Una situazione difficile

Non nasconde la preoccupazione l'amministratore delegato Davide Garofalo: «La situazione non sta andando bene. Speravamo che questa situazione iniziasse a scemare, invece questo andamento ci sta preoccupando». Ad accrescere la preoccupazione del gruppo dirigente anche lo scenario internazionale: «È di ieri l’annuncio del nostro concorrente principale che ha deciso di chiudere lo stabilimento che ha in Francia. E dimostra come il problema sia generale – aggiunge –. Purtroppo anche i vari suggerimenti che stanno venendo da Confindustria per calmierare i prezzi non stanno dando l’effetto sperato».

Energia alle stelle

«Purtroppo il costo dell’energia continua a salire – commenta Enrico Collu, responsabile del personale –, basti pensare che questi giorni viaggia intorno ai 300 euro a megawatt/or». Un importo troppo elevato per l’azienda che nel 2019 pagava l’energia a 45-50 euro a megawatt/ora. Quindi la decisione di procedere con lo stop che, come argomenta il manager, «sarà progressivo dato che stiamo parlando di un impianto complesso. Per turno resteranno a casa circa 170 persone».

Stop al forno e via alla Cig



Primo passo della riduzione, lo spegnimento del forno trattamento minerali. «Naturalmente – continua – considerate le peculiarità della struttura, e il fatto che si tratta di un forno a letto fluido particolare, per il raffreddamento totale ci vorranno circa dieci giorni». Contemporaneamente parte la cig per i lavoratori impegnati nel ciclo che si ferma. «Purtroppo è tutto collegato – aggiunge – e quindi si andrà avanti in questo modo».