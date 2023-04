Portovesme, negoziato in salita e nessuno stop agli ammortizzatori sociali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora un rinvio. O meglio, la Glencore conferma, davanti alla sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto, la volontà di portare avanti gli investimenti per la conversione dei due impianti metallurgici della Sardegna ma non sospende, come richiesto dal Ministero, gli ammortizzatori sociali né riattiva la linea piombo bloccata da giorni.

È il risultato, con due posizioni definite «non rinunciabili da entrambe le parti» dell’incontro avvenuto al ministero delle imprese e del Made in Italy tra i dirigenti di Glencore (Aline Cote, responsabile global del dipartimento zinco e piombo e Nick Papovic, responsabile global marketing zinco e piombo) e Davide Garofalo, amministratore delegato della controllata Portovesme srl (che gestisce l’impianto di Portovesme e la fonderia di San Gavino) e la sottosegretaria Fausta Bergamotto.

«Sono tornata a chiedere ufficialmente la ripresa della produzione – ha poi fatto sapere il sottosegretario Bergamotto – ma i vertici dell'azienda non hanno acconsentito. Il problema non è solamente il costo dell'energia, quanto la necessità per il gruppo Glencore di mettere in campo un progetto di riconversione che vada verso l'economia circolare, come hanno affermato i presenti». Poi un’apertura dal Ministero sulla questione che riguarda la prospettiva, ossia il progetto di riconversione dei due impianti: «Noi siamo pronti ad aiutarli per la riconversione industriale, ma occorrono garanzie per il presente e per il futuro dei lavoratori, che allo stato non ci sono state evidenziate. Per dare continuità al lavoro avviato con le parti sociali e con le istituzioni del territorio, si ritiene indispensabile un confronto per valutare quanto è necessario fare anche alla luce della proposta formulata da Glencore. Per tanto ho convocato il tavolo al Ministero il prossimo 12 aprile».

Non è comunque tutto dato che restano in piedi i programmi per la riconversione. «Glencore, preso atto delle richieste del Governo, ha proposto la costituzione di un ristretto gruppo di lavoro presso il Mimit per esaminare la possibilità di una soluzione che sia economicamente e socialmente sostenibile, per la risoluzione dell'attuale situazione, nonché per l'esame del progetto di conversione produttiva e degli strumenti che verranno messi a disposizione del Governo - si legge nel verbale diramato dal ministero subito dopo l’incontro-. Il Gruppo di lavoro si insedierà entro il 20 aprile e dovrà concludere i lavori entro trenta giorni dall'esame di presentazione del progetto definitivo, e comunque non oltre il 30 giugno». L’unico aspetto positivo della due giorni di riunione, a sentire i rappresentanti della Rsu che puntano il dito contro il Governo.

«L’impedimento unico al riavvio degli impianti è solamente l’alto costo energetico e Glencore conferma che non vuole abbandonare le attività del territorio - fanno sapere i delegati Rsu -. Le organizzazioni sindacali prendono atto di quanto comunicato dall’Azienda e di quanto espresso dal Governo, riconoscendo in sintesi che il Governo non ha messo in campo nessuno strumento aggiuntivo sufficiente per il calmieramento dei prezzi e l’allineamento alle regioni peninsulari».