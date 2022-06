Pos obbligatorio per commercianti e studi professionali, ecco cosa cambia a fine mese

I casi di oggettiva impossibilità tecnica

Un provvedimento precedente (decreto legge 179/2012, articolo 15) ha previsto che l’obbligo di accettare i pagamenti con Pos non vale nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. In questa ipotesi si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (legge 689/81) con riferimento alle procedure e ai termini (a eccezione dell’articolo 16, che disciplina il pagamento in forma ridotta). Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge 689/81, come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (cosiddetta “oblazione amministrativa”). Questo istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Obbligo di fatturazione elettronica esteso da luglio 2022

Il documento della Fondazione studi consulenti del lavoro si concentra poi sull’altra novità introdotta dal decreto legge 36 (articolo 18, commi 2 e 3), ovvero l’entrata in vigore dal primo luglio dell’obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita Iva, che finora erano esclusi. Si tratta di soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011), contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro.