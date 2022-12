Pos, dalla soglia alle commissioni: cosa può cambiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si sta ragionando sulla possibilità di portare da 60 a 40 euro la soglia per i pagamenti che si possono effettuare senza pos, senza che i commercianti incorrano in sanzioni se si rifiutano di accettare il pagamento con carta di credito o bancomat. È questa l’ultima novità (in ordine di tempo) sulla travagliata norma della legge di bilancio che dovrebbe cambiare le attuali regole sui pos.

Verso soglia Pos a 40 euro

Ad annunciare questo possibile compromesso tra Italia e commissione Ue è stato il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. Il governo ha infatti inserito nella manovra la soglia di 60 euro, sotto la quale non scatterebbero sanzioni in caso di rifiuto di pagamento elettronico da parte del commerciante. Ma, come è noto, la Commissione Ue non condivide perché teme che questa norma possa compromettere la spinta alle transazioni digitali, uno degli obiettivi del Pnrr in chiave anti-evasione. Dopo che Bruxelles avrà formulato le sue valutazioni sulla legge di bilancio, il governo con un emendamento correggerà la soglia.

Ipotesi credito di imposta sulle commissioni per il Pos

Se la posizione della Commissione Ue fosse molto rigida e indicasse la strada più intransigente del mantenimento delle sanzioni in caso di rifiuto del Pos anche per piccoli pagamenti il governo potrebbe fare retromarcia e prevedere (come compensazione per i commercianti) un credito di imposta per commissioni e affitto del Pos. A questo riguardo la stessa premier Giorgia Meloni ha ricordato che il governo non può imporre lo stop alle commissioni: sarebbe incostituzionale.

Pd, emendamenti credito d’imposta per zero commissioni Pos

E proprio sui pagamenti Pos il Pd ha presentato un emendamento alla legge di bilancio che ripristina il credito d'imposta 100% per azzerare il costo delle commissioni per i piccoli esercenti. «Il governo lo accolga. È uno strumento efficace, mentre la soglia 60 euro è solo propaganda» ha scritto su Twitter il responsabile economia del Pd Antonio Misiani.

Codacons: commissioni Pos siano proporzionali a pagamenti

Sul tema poi scendono in campo le associazioni dei consumatori. Se lo stop alle commissioni sul Pos è incostituzionale, sostiene il Codacons, di certo non lo è introdurre criteri che agevolino esercenti e consumatori rispettando al tempo stesso la normativa in materia. «Per superare lo stallo in tema di Pos crediamo che la soluzione migliore sia azzerare del tutto le commissioni a carico degli esercenti per i piccoli pagamenti, ridurre quelle per i pagamenti entro una certa forbice, e aumentare le stesse commissioni quando le transazioni con carte e bancomat superano l’importo di 500 euro - afferma il presidente Codacons Carlo Rienzi -. In tal modo sarà possibile permettere ai cittadini di fare acquisti quotidiani senza essere costretti a prelevare e girare con denaro contante e si ridurranno i costi a carico dei commercianti, senza danneggiare gli istituti bancari che beneficerebbero delle medesime entrate e soprattutto senza violare la Costituzione, così come paventato dalla Meloni” conclude Rienzi.