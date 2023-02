Positano, San Vito lo Capo e Portofino sono quelli più ricercati in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che cosa hanno in comune Positano, San Vito Lo Capo, Portofino, Maratea e Amalfi? Sono alcune delle perle turistiche più gettonate anche a livello internazionale ma soprattutto sono piccoli comuni con un numero di abitanti tra i 4mila e 5mila individui. Non solo. Queste cinque località svettano nella classifica resa nota da Holidu, portale di prenotazione di case vacanza in Europa, delle 30 località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dai turisti.

La ricchezza dei piccoli borghi da nord a sud dell’Italia

Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi, e nel Belpaese di piccoli centri incantevoli da visitare c'è solo l'imbarazzo della scelta. In Italia si calcola che i comuni con meno di 5mia abitanti rappresentino circa il 70% del numero totale occupando circa il 54% del suolo nazionale, mentre si stima che i borghi ancora più piccoli siano circa 2676 con una popolazione di quasi 10 milioni di abitanti.Si tratta di un inestimabile e diffuso patrimonio architettonico, culturale e sociale dove riscoprire luoghi dimenticati, natura incontaminata, panorami mozzafiato, costo della vita moderato, sapori e tradizioni del mangiar sano.Malgrado le difficoltà di spopolamento che li hanno afflitti nel corso degli anni, i minuscoli borghi italiani stanno trovando nuovo splendore grazie agli appassionati delle loro piazzette, vicoli, chiese e case in pietra, in alcuni casi messe a disposizione dalle amministrazioni locali alla cifra simbolica di 1 euro.

La ricerca di Holidu

In base alla ricerca di Holidu (si basa sul volume di ricerca medio mensile, numero di abitanti e prezzo medio delle case vacanze) Positano è la località con maggiore volume di ricerca online con ben 110 mila ricerche medie mensili. Al secondo e terzo posto si collocano San Vito Lo Capo e Portofino con circa 90 mila ricerche. Al quarto posto la perla lucana di Maratea mentre Amalfi chiude la top 5. A seguire nella classifica delle 30 località italiane con meno di 5000 abitanti si piazzano tre note località sciistiche: Bormio in Lombardia, Courmayeur in Valle d'Aosta e Roccaraso in Abruzzo. La top ten si chiude con due località del Piemonte, vale a dire Stresa e Gavi.

Lombardia, Piemonte, Lazio e Marche in pole position

A livello regionale la Lombardia è la regione più rappresentata. Seguono Piemonte, Lazio e Marche. Sono ben 4 le località della Lombardia in questa classifica: Bormio è l'unica in top 10 al sesto posto, seguono Limone sul Garda al 17mo posto, Ponte di Legno al 23mo posto e San Pellegrino Terme al 28mo.Con ben tre località ciascuna, al secondo posto si piazzano Piemonte, Lazio e le Marche. Il Lazio può vantare Ponza, Sperlonga e Castel Sant'Angelo, mentre ci si reca nelle Marche per scoprire Sirolo, Numana e Gradara.La Campania, oltre alla capolista Positano, può contare su Amalfi che si piazza quinta mentre l’Abruzzo, altra nota regione per i piccoli borghi, vide Roccaraso in ottava posizione e Castel del Monte in 18ma. In Toscana ci sono la medioevale Pienza al 15° posto e la città sul tufo Pitigliano che si aggiudica la 22ma posizione. A seguire c’è il Trentino-Alto Adige con Canazei 16ma nella bellissima Val di Fassa e Andalo in 25ma posizione. Una località ciascuna per la Sicilia (San Vito Lo Capo seconda), la Basilicata (Maratea quarta), e la Valle d'Aosta (Courmayeur settima), ma anche il Friuli-Venezia Giulia con Carlino ( in 13ma), la Puglia con Peschici (19ma), la Sardegna con San Teodoro (26ma), la Calabria con Scilla (29ma) e l'Umbria con Norcia (30ma) che chiudono il cerchio.

Norcia in Umbria è la più economica dove alloggiare

Desinazione che vai, prezzo che trovi. Non è detto che nel piccolo centro i prezzi sono bassi per definizione. Alcune località, infatti, benché con una bassa popolazione residente, sono estremamente turistiche e quindi, soprattutto in alta stagione, i prezzi medi degli alloggi hanno davvero poco a che vedere con il concetto di risparmio. Una conferma arriva dalle due località top della classifica ovvero Positano e Portofino, dove l'alloggio a notte costa in media rispettivamente ben 658 euro per Positano e 375 euro per Portofino. Seguono Courmayeur e Amalfi con oltre 260 euro a notte, così come Andalo, Roccaraso e Sperlonga con oltre 200 euro a notte.Se si cercano prezzi più modici non mancano le occasione: si può soggiornare a Castel Sant'Angelo, Pitigliano e San Pellegrino Terme con poco più di 100 euro a notte, ma due località scendono sotto il muro dei 100 euro a notte. Si tratta dell'abruzzese Castel del Monte, inserito tra i più bei borghi d’Italia con 96 euro a notte e di Norcia, la bellissima cittadina dell'Umbria, antica città dei Sabini, che con i suoi 92 euro a notte è la più economica della classifica.