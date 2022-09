Positivi al Covid, entro oggi la richiesta per votare da casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si chiude oggi la finestra temporale per gli elettori positivi al Covid che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione. Possono infatti votare, presso il Comune di residenza, informando il sindaco dell’ente locale nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione. Da quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sono 427.222 gli attuali positivi al Covid in Italia, di questi 423.578 si trovano in isolamento domiciliare.

La documentazione necessaria

Per esser ammessi servono una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, con l’indicazione dell’indirizzo completo, e un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti la sottoposizione a trattamento domiciliare o la condizione di isolamento per Covid. Il loro voto è raccolto da appositi “seggi speciali”.

Loading...

Degenza in ospedale o casa di cura

L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 22 settembre 2022.

Ricoverati nei reparti Covid



Gli elettori ricoverati nei reparti Covid delle strutture sanitarie possono votare nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali che si recano appositamente presso la struttura sanitaria di ricovero.