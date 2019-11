Posizionamento vasi delle piante di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

(get4net - stock.adobe.com)

Il condomino dell'ultimo piano ha posizionato sul lastrico solare che ha in uso esclusivo numerosi vasi di piante che, secondo il mio parere e quello di altri condòmini, mettono a repentaglio la stabilità dell'edificio. Come bisogna procedere per compiere gli accertamenti che escludano il rischio di danni strutturali?

Il condomino che ha in uso esclusivo il lastrico è legittimato a posizionare i vasi, che però non devono recare danno alla stabilità del palazzo. In questo caso, visti i sospetti dei condòmini, occorre avvisare l'amministratore di condominio, che affiderà ad un tecnico specializzato la perizia sulla portata del lastrico. Qualora il peso dei vasi sia eccessivo, il condomino dell'ultimo piano sarà obbligato a rimuoverli, salvo il risarcimento dei danni.