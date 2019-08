Possibile en plein «rosa» ai vertici delle grandi istituzioni internazionali

La Georgieva è soprattutto un economista dell’ambiente, per formazione e carriera. La sua nomina alla guida del Fondo arriva proprio quando le istituzioni internazionali moltiplicano gli appelli contro il surriscaldamento globale. Dottorato in economia e master in economia politica e sociologia all’Università di economia nazionale e mondiale a Sofia (con tesi in “Tutela ambientale e crescita economica negli Usa”), Georgieva ha completato il suo percorso di studi alla London School of Economics e al Massachusetts Institute of Technology, istituti dove ha poi insegnato. Un curriculum accademico di massimo livello, completato dai corsi a Yale e Harvard.

Georgieva è entrata alla Banca mondiale nel 1993 come economista ambientale per l’Europa e l’Asia centrale. Ha ricoperto vari incarichi, fino a diventare direttrice del dipartimento per l’ambiente.

Per i sostenitori del suo avversario, Jeroen Dijsselbloem, Gerogieva non offre garanzie sufficienti sotto l’aspetto della conoscenza dei mercati finanziari e delle politiche di stabilità macroeconomica, il pane quotidiano del Fondo monetario.