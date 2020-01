Possibile ravvedimento operoso

Nel caso in cui l'iscrizione all'Aire non sia tempestiva, c'è il rischio che il contribuente sia considerato ancora residente in Italia e, pertanto, obbligato a dichiarare i redditi ovunque prodotti, indicare gli eventuali asset detenuti all'estero e liquidare le relative imposte patrimoniali (l'Ivie sugli immobili e l'Ivafe sui prodotti finanziari). In questo senso, anche la sussistenza – o meno - dell'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale in Italia diventa cruciale perché, in caso di violazioni, consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione avvalendosi di sanzioni sensibilmente ridotte (cosiddetto ravvedimento operoso).