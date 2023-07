Possibile rischio cancerogeno: così l’aspartame potrebbe essere classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro

L’ultimo gruppo è riservato alle sostanze per cui non siano disponibili prove di cancerogenicità. Secondo l’anticipazione Reuters, l’aspartame sarebbe stato inserito nella categoria dei ’possibili cancerogeni’, in cui, al momento sono presenti 322 sostanze.

La reazione delle aziende

L’Associazione Internazionale dei Dolcificanti «nutre serie preoccupazioni per le speculazioni preliminari» sull’opinione dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro «che potrebbero fuorviare i consumatori sulla sicurezza dell’aspartame». Lo sottolinea in una nota l’Isa, specificando come questo ingrediente sia uno dei più «studiati nella storia” ed è stato dichiarato sicuro da “oltre 90 agenzie per la sicurezza alimentare».

«L’International Agency for Research on Cancer, o Iarc, - spiega Frances Hunt-Wood, segretario generale dell’International Sweeteners Association - non è un organismo per la sicurezza alimentare. Il comitato congiunto Fao e Oms di esperti sugli additivi alimentari dell’Organizzazione mondiale della sanità sta conducendo una revisione completa della sicurezza alimentare dell’aspartame e non è possibile trarre alcuna conclusione fino alla pubblicazione di entrambi i rapporti».

L’aspartame, prosegue il segretario Isa, «è uno degli ingredienti più studiati nella storia, con oltre 90 agenzie per la sicurezza alimentare in tutto il mondo che ne dichiarano la sicurezza, inclusa l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha condotto la più completa valutazione della sicurezza dell’aspartame fino ad oggi».

Per questo Isa, aggiunge, ha «fiducia nel rigore scientifico dell’analisi completa della sicurezza alimentare dell’aspartame condotta da parte del Comitato Congiunto di Esperti Fao/Oms sugli Additivi Alimentari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e attende con impazienza la pubblicazione completa di tali risultati nelle prossime settimane».