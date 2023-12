Post alluvione, meno incertezze Alle imprese più fondi regionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Toscana si prepara a un anno di grande incertezza sui mercati, a partire dall’industria (trainante) della moda, che sta frenando già dalla primavera-estate scorsa. Secondo i dati Svimez, il Pil 2023 sarà +0,8% e nel 2024 a +0,6%. «Per fortuna abbiamo i punti fermi della farmaceutica, della carta, dell’oreficeria, della nautica e del distretto ferroviario, che è tecnicamente all’avanguardia e macina ordini», spiega il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi. Sul turismo invece non tutto luccica: «Dobbiamo lavorare a un turismo di qualità in grado di valorizzare l’intera regione, non solo concentrato su Firenze». A complicare le cose c’è poi l’alluvione che ha colpito il cuore dell’area industriale tra Firenze e Prato «e che dunque aumenta le incertezze – spiega Bigazzi -. Alcune aziende invase dall’acqua e dal fango non sanno ancora quando ripartiranno, e nel frattempo il Governo ha posticipato solo di qualche giorno le scadenze fiscali e contributive».

Maurizio Bigazzi. Presidente Confindustria Toscana

A preoccupare il presidente degli industriali c’è anche il rallentamento del credito alle imprese, legato agli alti costi del denaro, e l’inflazione che erode i margini delle imprese e il potere d’acquisto delle famiglie. Che fare in questa situazione? «Chiediamo alla Regione di utilizzare i fondi strutturali europei come un bazooka per le imprese, che ne hanno bisogno: su oltre 1 miliardo di dotazione del Fondo europeo di sviluppo regionale, i soldi destinati alle aziende al momento sono 550 milioni ma ci auguriamo che aumentino, in questa situazione sarebbe importante». Poi, secondo Bigazzi, bisogna risolvere i problemi strutturali: «Prima di tutto risistemare il territorio ferito da alluvione, frane e mareggiate: ci auguriamo che la rimodulazione del Pnrr serva da tampone per arginare la caduta dell’economia».