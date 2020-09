Post Covid: anche nel 2021 continuerà la spending review per le famiglie Abitudini rivoluzionate dalla pandemia con più sacrifici, il calo dei consumi fuori casa e le rinunce continueranno anche nel 2022. Si cerca conforto e risparmio nell’alimentazione e nella dispensa entrano più ingredienti base e del territorio di Enrico Netti

(agefotostock / AGF)

Abitudini rivoluzionate dalla pandemia con più sacrifici, il calo dei consumi fuori casa e le rinunce continueranno anche nel 2022. Si cerca conforto e risparmio nell’alimentazione e nella dispensa entrano più ingredienti base e del territorio

2' di lettura

L’Italia post Covid è in mutazione, con le famiglie che continuano a fare sacrifici e stringono i cordoni della borsa, rinunciando a molte opportunità di consumo e guardano al 2021 con preoccupazione. È la dura legge della spending review imposta dalla pandemia che emerge dal rapporto «Coop 2020 - Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani» con le previsioni su come cambieranno spesa, abitudini di consumo e di lavoro in attesa della ripresa. Un domani che preoccupa il 40% del campione che nel 2021 teme il peggio mentre cala la fiducia e la propensione agli acquisti dei consumatori. Non a caso una famiglia su due teme un impatto negativo sul reddito familiare e la spending review è la regola per tre quarti dei nuclei. Si rinuncia prevalentemente ai consumi fuori casa, i viaggi, l’abbigliamento e l’intrattenimento. Le rinunce continueranno anche nel 2022 con il taglio dei viaggi all’estero e all’acquisto di una nuova auto a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria.

In questa nuova normalità si cerca gratificazione e sicurezza nell’alimentazione che è cambiata in modo radicale sempre più legata agli ingredienti base. Un ritorno ai fornelli e al fatto in casa in cui sono protagonisti gli ingredienti del territorio sicuri e salutari. Le pareti di casa diventano così la nuova “bolla” in cui si trascorrerà più tempo anche ricevendo gli amici di sempre.

Tra i punti di forza del sistema paese ci sono proprio il tanto bistrattato turismo, le filiere agroalimentari e la manifattura con le sue eccellenze. Tra le preoccupazioni al primo posto c’è la sicurezza sanitaria della scuola dove per il momento regna il caos tra orari di entrata e uscita. Non è un mistero che molti dirigenti di plessi scolastici dicono alle famiglie che le scuole non forniranno le mascherine chirurgiche. Tanto che i genitori si dicono scettici sulle misure di prevenzione adottate come l’uso della mascherina e il distanziamento sociale