Post Covid, come si cura chi rimane in trappola senza gusto e olfatto

È stato dall’inizio della pandemia il gruppo di sintomi più caratteristico della malattia da SARS-CoV-2, il non sentire più sapori e odori associato alla costellazione di altri segni purtroppo ben più gravi. A distanza di mesi, anche se in breve tempo buona parte dei contagiati torni alla normalità, non è infrequente il riscontro di persone ancora “prigioniere” della perdita di gusto e olfatto. Delle terapie vengano sperimentate con successo nei centri dedicati mentre si sta approfondendo specialisticamente uno degli aspetti più enigmatici del coronavirus.

Quasi uno su tre nel follow-up

«Presso la nostra struttura l’equipe di otorinolaringoiatri ha sottoposto a visita completa, dettagliata raccolta anamnestica, a questionari e a specifiche scale analogico-visuali (VAS), obiettività dei distretti ORL, olfattometria e gustometria», spiega Matteo Tosato, responsabile del Day Hospital post Covid del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” che ha valutato più di 1.500 persone con un programma di diverse specialistiche. I pazienti durante la loro fase acuta avevano accusato un deficit olfattivo in una percentuale di poco superiore al 60% e disturbi gustativi intorno al 53%. «Nei test olfatto-gustometrici eseguiti durante la valutazione permanevano disturbi dell’olfatto nel 29% circa e del gusto nel 27%», aggiunge Tosato. Con una particolarità ulteriore, e cioè che i questionari utilizzati per evidenziare i disturbi dell'olfatto e del gusto durante la fase acuta tendono a sovrastimare l'incidenza di tali sintomi, «in quanto essi sono soggetti anche alla particolare condizione psichica di tali pazienti che sono isolati».

Indagate modificazioni della mucosa nasale

Le cause della persistenza di questo disturbo sotto tutt’ora oggetto di studio e diversi sono i meccanismi ipotizzati, come sintetizza il medico impegnato in prima linea nella sindrome cosiddetta Long-Covid. «Ad esempio forme organiche con alterazioni dell’epitelio olfattivo, legate alle modificazioni della mucosa nasale derivanti dall’infezione virale. O ancora una atrofia delle cellule epiteliali e mucipare della mucosa respiratoria porta ad una alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del muco che riveste le cavità nasali ed in cui le terminazioni olfattive sono immerse». Queste alterazioni comportano una diminuzione o, più frequentemente una alterazione qualitativa della funzione olfattiva e conseguentemente di quella gustativa. E «proprio per tali motivi l’utilizzo di corticosteroide topico nasale, sembra controindicato in tali circostanze».

Le possibili via di cura

Passando al piano del recupero delle funzioni, i pazienti in cui il deficit rilevato all’esame olfattometrico permane vengono indirizzati ad uno specifico protocollo di cura con un variegato campo di azione. «Si parte dall’utilizzo di lavande nasali con soluzione fisiologica (fondamentale nel ripristino del corretto “ambiente” naso-sinusale) eventualmente coadiuvate da spray atti per idratare (ad esempio, acido Ialuronico) e a riparare (come l’acido glicirretico) l’epitelio nasale», dice entrando nel dettaglio Tosato. Spazio poi a terapie antiossidanti, in particolare la citicolina, per via orale che sembrerebbero stimolare la rigenerazione delle terminazioni olfattive danneggiate. Infine cruciale è la riabilitazione olfattiva, «secondo uno specifico protocollo di esercizi con olii essenziali (si utilizzano sostanze olfattive, olfatto-gustative ed olfatto-trigeminali) in uso da anni presso la Rinologia del Policlinico Gemelli, che permette di riacquistare più efficacemente e più rapidamente le funzioni olfattiva e di conseguenza gustativa».

Minore presenza nella variante Delta

Principalmente sono invece mal di testa, mal di gola e naso che cola i sintomi che colpiscono le persone infettate dalla variante Delta del Covid che si sta facendo largo in Italia come nel mondo. Secondo gli scienziati che guidano nel Regno Unito il progetto ZOE COVID Study, creato per raccogliere la sintomatologia descritta da migliaia di positivi al virus tramite una app, «potrebbe essere scambiato più come un brutto raffreddore». Laddove invece i sintomi più comuni ai quali siamo abituati, nelle altre varianti, sono rappresentati da tosse, febbre e appunto perdita dell’olfatto e del gusto. Anche questa circostanza, si sospetta, potrebbe essere uno dei presupposti della sua rapida diffusione.