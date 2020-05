Post Covid: il mercato scommette sulla carne artificiale

3' di lettura

La crisi e le misure anti-contagio ci hanno costretto a cambiare radicalmente le nostre abitudini di consumo ed è probabile che alcuni trend consolidatisi in queste settimane di lockdown (si pensi allo smart working) si confermeranno anche negli anni a venire. La crisi - è il ritornello che si sente spesso - farà da acceleratore di alcune transizioni in atto già prima del Coronavirus. Una di queste - è la scommessa di alcuni investitori - potrebbe essere quella verso il consumo di carne “coltivata” prodotta attraverso la riproduzione di cellule staminali animali.

Cos'è la carne coltivata?

Quando nel 2013 fu annunciata la produzione del primo hamburger “sintetico” pochi avrebbero immaginato che, nel giro di pochi anni, la carne “coltivata” in laboratorio sarebbe effettivamente finita sulle tavole dei consumatori. Eppure è quello che è effettivamente accaduto. Anche perché i costi di produzione si sono enormemente abbattuti da quel primo hamburger costato la bellezza di 300mila dollari. E così negli ultimi 3 anni sono spuntate come funghi tante piccole start up specializzate nella produzione di carne cruel free in quanto realizzata senza uccidere alcun animale e senza ricorso ad allevamenti intensivi. Se ne contano 55 in tutto il mondo. Buona parte sorte nel 2019.

L'interesse degli investitori

Il mercato è in fase embrionale ma sta crescendo a passi sostenuti e a Wall Street c’è chi sta fiutando l’affare. Nel primo trimestre le società del settore hanno raccolto 930 milioni di dollari di di nuovi finanziamenti stando all’ultimo rapporto della lobby del comparto (Good Food Institute). In Borsa intanto l’unica società quotata del settore (la californiana Beyond Meat) ha messo a segno rialzi a doppia cifra (+82% da inizio anno) e i conti pubblicati martedì scorso hanno certificato un solido aumento del giro d’affari (+141%) e un inatteso utile da 1,8 milioni di dollari. Il primo profitto netto registrato da un’azienda che oggi capitalizza 8,4 miliardi di dollari a fronte di un fatturato di appena 354 milioni di dollari nel 2019. Multipli stellari che si giustificano alla luce delle prospettive di crescita dell’azienda californiana che punta a superare il miliardo di fatturato nel 2022.

Il ruolo della crisi Covid



Gli exploit di Borsa di Beyond Meat e i finanziamenti raccolti dalle start up del settore sono il segnale che il mercato crede che la crescente domanda di proteine animali in futuro sarà soddisfatta dalla carne “coltivata” che attualmente vale appena l’1% del mercato. La crisi Covid potrebbe accelerare questo processo. Con la pandemia la filiera della carne è stata messa a dura prova in tutto il mondo. Le misure di distanziamento sociale in certi grandi stabilimenti dedicati alla macellazione sono quasi impossibili da rispettare e molti impianti, soprattutto negli Stati Uniti, sono stati costretti alla chiusura in quanto focolai del contagio.

Il risultato della crisi è stato un aumento di oltre il 4% dei prezzi della carne nel mese di aprile negli Usa. Se i prezzi alla produzione della carne da allevamento hanno risentito del lockdown, il discorso non vale per la carne sintetica che, pur restando più cara, ha visto il gap di prezzo con la carne tradizionale ridursi. Anche perché ci sono aziende, come la stessa Beyond Meat, che hanno approfittato della situazione per abbassare i prezzi e guadagnare quote di mercato.