Postalmarket torna in edicola e pensa già alla quotazione in Borsa

Anticipare i piaceri dell’e-commerce quando non c’erano neppure i pc: il successo di Postalmarket si spiega anche così. La rivista, lanciata a Milano nel 1959 da Anna Bonomi Bolchini, era un negozio da sfogliare, e gli ordini che si facevano via telefono o posta arrivavano poi nei pacchi che oggi fanno parte della nostra quotidianità.

Una formula che ha funzionato fino agli Novanta, proprio quelli dell’alba dell’e-commerce, e che sembrava destinata alla nostalgia finché Stefano Bortolussi non l’ha riportata in vita, secondo i canoni del XXI secolo. «Ha lavorato a lungo in Postalmarket ai tempi della proprietà del gruppo Bernardi ed era molto affezionato al marchio - spiega Alessio Badia, direttore generale della nuova società, guidata da Bortolussi -. Rilanciarlo era da sempre un suo desiderio. Lo ha dunque rilevato (ne era stato dichiarato il fallimento nel 2015 e il marchio apparteneva a Bnp Paribas, ndr) e da lì ha iniziato a pensare come rilanciarlo».

Cindy Crawford in copertina nel 1993

Dal 23 ottobre in edicola con 360 pagine. Nel sito 25mila prodotti

Come tutte le start up anche il nuovo Postalmarket ha subito un periodo di assestamento e stop&go, dovuto anche alla pandemia, ma il 23 ottobre il catalogo di 360 pagine sarà di nuovo in edicola, dopo che le prevendite sono andate esaurite in fretta. E il sito, con 25mila prodotti, è online dal 18 ottobre.

«Vogliamo essere la nuova casa degli italiani . spiega Badia - per questo abbiamo deciso di coinvolgere solamente aziende italiane, fortemente radicate nel Paese, tutte di fascia premium per dare un’offerta di qualità. Con loro c’è una partnership sostenibile, nel senso che le commissioni che chiediamo sono molto basse, proprio per sostenere il tessuto dell'impresa italiana in un delicato momento di ripresa. Questo fa la differenza con gli altri marketplace».

Tutte aziende italiane: «Il nostro sostegno alla ripresa»

Fra le 180 aziende coinvolte nel catalogo appaiono, infatti, Golden Lady, Liu Jo, Twin Set, le scarpe Casadei, la torinese Oscalito per la lingerie, Coccinelle e Patrizia Pepe per gli accessori, e ancora Carlo Pignatelli, Diadora Heritage, Geox e Nero Giardini. «Anche questa è sostenibilità - spiega Badia -, un aspetto cruciale per noi. Abbiamo inserito anche dei marchi molto impegnati su questo fronte, come Save The Duck e Rebello, e a partire dal prossimo catalogo offriremo anche marchi di onlus impegnate nel sociale. Puntiamo alla sostenibilità anche sul fronte della logistica, dove sia i nostri corrieri sia gli addetti del nostro centro logistico a Novara impiegheranno mezzi elettrici».