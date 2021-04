Poste Air Cargo estende il network e vola su Tel Aviv

I punti chiave Un volo merci settimanale

Poste Air Cargo amplia il proprio raggio di azione e inaugura dal 10 aprile la nuova rotta per Tel Aviv (Israele) con un volo merci settimanale. Il nuovo collegamento della compagnia cargo del Gruppo Poste Italiane, che vede già una ampia rete di connessione in Italia e in particolare nelle regioni del Sud e nelle isole, si inserisce nel quadro del piano di espansione sul mercato internazionale con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel trasporto aereo merci nel bacino del Mediterraneo. Lo comunica una nota del Gruppo Poste Italiane.

Il volo verso la metropoli israeliana sarà programmato su base settimanale con partenza il sabato dall'aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Tel Aviv è la prima destinazione internazionale di linea per Poste Air Cargo e rappresenta una soluzione logistica alle attuali necessità in import ed export tra l’Italia e Israele, garantendo una connessione diretta sia ai prodotti a valore aggiunto (farmaceutici, aerospaziali e deperibili), sia alle altre tipologie di merce trasportabili per via aerea.

Poste Air Cargo rende disponibile una capacità annuale di 825.000 kgs/500 pallet main deck/7500 metri cubi.

Poste Air Cargo, con un’esperienza quarantennale nella logistica del trasporto aereo, è attiva su un network domestico con voli notturni per Poste Italiane, connettendo 7 aeroporti italiani con l’hub di Brescia Montichiari. Poste Air Cargo è un player sul mercato internazionale del charter cargo, principalmente a supporto della filiera logistica dell’automotive.